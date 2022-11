Ferrari fait son entrée dans le jeu vidéo

Ferrari présente pour la première fois un concept pour le monde de l’e-sport. Un modèle qui s’inspire directement de l’histoire de la marque au cheval cabré.

La Ferrari Vision Gran Turismo, une monoplace à roues couvertes, est le tout premier concept car créé spécialement par la marque pour le monde de l’e-sport. Arborant fièrement le légendaire numéro 75 sur ses flancs, le dernier-né des concept cars de la firme italienne s’inspire largement de l’histoire de Ferrari en matière de courses automobiles. Le lancement de la Ferrari Vision Gran Turismo clôt les festivités organisées à l’occasion du 75e anniversaire de la toute première voiture de course jamais créée par le Cheval Cabré. En effet, en 1947, l’inoubliable 125-S franchissait les grilles de l’usine de Maranello pour faire ses premiers tours en compétition.

Une vitrine futuriste

Ce nouveau modèle marque une étape importante pour Ferrari dans le domaine de l’e-sport, où il inspirera de nouvelles générations de pilotes passionnés et enthousiastes, tout en redéfinissant l’expression stylistique de la marque. Plus qu’un concept car, cette Vision Gran Turismo constitue une vitrine futuriste pour le design des modèles Ferrari (qu’ils soient destinés à montrer l’étendue de leur puissance sur route comme sur piste). Incarnation assumée de l’innovation et de la beauté formelle dans leur plus pure expression, la Vision Gran Turismo fera immédiatement vibrer les ingénieurs et les pilotes de demain, tant réels que virtuels.

Inspiration vintage

Le design léché de la Vision Grand Turismo a été confié au Styling Centre de Ferrari, dirigé d’une main de maître par Flavio Manzoni. Il s’inspire directement des sport-prototypes légendaires lancés par la Maison dans les années 1960 et 1970, qui ont connu leurs heures de gloire lors des courses d’endurance comme les 24 Heures du Mans (où Ferrari a su se démarquer avec un total de 9 victoires) ainsi que les 24 Heures de Daytona. Avec ses proportions dramatiques et ses courbes novatrices, ce concept car remplit pleinement sa part du contrat. Il représente la quintessence même de l’ADN que l’on retrouve parmi les chefs-d’œuvre de la marque, tels que la 330 P3 et la 512 S, tout en rendant hommage au passé glorieux de la Scuderia Ferrari dans le domaine des courses automobiles.

De quoi donner un bon aperçu de l’évolution future du design des voitures de course à roues couvertes… Côté design, la Ferrari Vision Gran Turismo a été conçue autour d’une idée majeure : créer une forme aérodynamique tout en géométrie, en angles et en arêtes, qui dissimulerait une forme typiquement organique, pour un contraste saisissant. En effet, tandis que la plasticité de ses surfaces externes et internes s’allie parfaitement à la précision géométrique de ses lignes, créant ainsi un véhicule au caractère reconnaissable au premier coup d’œil, son architecture se concentre sur un concept aérodynamique avancé reposant sur deux imposants canaux latéraux. Brevetée par Ferrari, cette solution redirige le flux d’air depuis le soubassement avant autour du cockpit et au-dessus des saisissantes prises d’air latérales, créant ainsi une déportance aérodynamique extrêmement efficace permise par la variation de vitesse et l’effet d’aspiration créé par la partie centrale du soubassement.

À l’arrière, l’aérodynamique a été savamment étudiée, en prenant appui sur des concepts inspirés de la Ferrari 499P, notamment en ce qui concerne le diffuseur et l’aile arrière biplane. Enfin, le S-Duct à l’avant et les prises d’air intégrées aux passages de roue confèrent à la VGT une efficacité aérodynamique accrue et une stabilité incomparable à grande vitesse.

Moteur V6 Turbo

Tout comme ses grandes sœurs, les 296 GTB, 296 GTS, 296 GT3 et nouvelle 499P, la Ferrari Vision Gran Turismo se dote de l’architecture du moteur V6 turbo à 120° de 3 L. Toutefois, dans cette configuration, aucune contrainte technique liée à la réglementation n’est venue entraver la conception. Ainsi, la dernière-née de la firme de Maranello bénéficie de quelques ajustements qui viennent parfaire ses performances déjà impressionnantes. Le moteur a été conçu de manière à délivrer une puissance phénoménale de 1030 ch à 9000 tr/min, couplé à quelque 240 kW (soit 326 ch) supplémentaires apportés par trois moteurs électriques ; le premier se situe au niveau de l’essieu arrière, tandis que les deux autres viennent se loger près des passages de roue avant.

Lors de sa collaboration avec Gran Turismo™, Ferrari a mis un point d’honneur à faire en sorte que la sonorité enivrante du V6 logé dans ce groupe motopropulseur innovant soit reproduit à la perfection, afin de proposer aux pilotes une expérience de simulation de course toujours plus réaliste. La carrosserie de la Ferrari Vision Gran Turismo semble comme suspendue au-dessus du soubassement en fibre de carbone, qui intègre tous les éléments techniques du véhicule, conférant ainsi au concept car une pureté stylistique sans égal. Le châssis a été conçu de manière à mettre en valeur la dynamique latérale du véhicule, et ce, même lorsqu’il est poussé dans ses retranchements.

La configuration du groupe motopropulseur permet une répartition optimale des masses entre l’avant et l’arrière, ainsi qu’un centre de gravité particulièrement bas, idéal pour la transmission intégrale. Les suspensions élasto-cinématiques ont été développées en tenant compte des caractéristiques de performances des pneus utilisés dans Gran Turismo™, mais aussi de l’équilibre aérodynamique du véhicule, pour garantir des performances exceptionnelles aussi bien sur les circuits urbains, plus sinueux, que sur les pistes de course d’endurance traditionnelles.

Des performances incomparables

Le système de suspension a notamment été pensé pour optimiser la surface de contact des pneus avec la piste, afin d’assurer une traction maximale, permettant ainsi à la Ferrari Vision Gran Turismo de proposer un couple arrière de 1100 Nm grâce à l’association du moteur thermique et du moteur électrique MGU-K. Le résultat ? Des performances incomparables.

Dotée de commandes électroniques de pointe, la VGT se révèle être un monstre d’équilibre, de maniabilité et d’agilité, notamment dans les virages, en digne représentante de la réputation de l’ensemble de la gamme du Cheval Cabré. Ainsi, l’expérience en jeu a été intégralement pensée de manière à reproduire le plus fidèlement possible les sensations procurées par la conduite d’une Ferrari, mais aussi ses limites, tout en améliorant les performances du véhicule. Le concept car se dote également d’une technologie hybride, fruit de l’expertise unique de la Scuderia Ferrari en matière de stratégies de suralimentation électrique et de récupération d’énergie développée pour la Formule 1.

Habitacle minimaliste

L’habitacle joue quant à lui la carte du prolongement : à l’instar du design extérieur de la VGT, son design intérieur adopte une approche épurée et minimaliste laissant place à une ergonomie et à des fonctionnalités optimales pour le conducteur. Sobres et épurées, les lignes du tableau de bord se parent de matériaux high-tech transparents laissant entrapercevoir les composants mécaniques du volant moderne et sophistiqué de la Ferrari Vision Gran Turismo, un clin d’œil volontaire à son capot moteur transparent, qui abrite son précieux V6.

À partir du 23/12/2022

Enfin, l’interface homme-machine (IHM) met l’accent sur l’instantanéité et la facilité d’utilisation, afin que le pilote puisse se concentrer sur la route en toutes circonstances. Dévoilée à l’occasion des finales mondiales des Séries 2022 de Gran Turismo qui se tiendront à Monte Carlo, la Ferrari Vision Gran Turismo sera ensuite disponible pour tous les utilisateurs de GT7 à compter du 23 décembre 2022. Toutefois, immédiatement après la grande révélation qui aura lieu le 27 novembre 2022 à 19 heures précises (CET), les utilisateurs de GT7 pourront participer à un quiz de campagne destiné aux téléspectateurs directement via le jeu. Le grand gagnant se verra offrir la Ferrari Vision Gran Turismo le 15 décembre. Ce jour marque également la première apparition publique de l’étude de conception à taille réelle du concept car au musée Ferrari de Maranello, où elle sera présentée aux côtés de l’exposition en cours consacrée aux modèles One-Off exclusifs de la marque italienne jusqu’à mars 2023.

FERRARI VISION GRAN TURISMO – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR Type V6 à120° biturbo, transmission intégrale Cylindrée totale 3000 cc Puissance maximale du moteur thermique 1030 ch à 9000 tr/min Couple maximal du moteur thermique 900 Nm à 5500 tr/min Puissance maximale du système hybride 240 kW (326 ch) POIDS Poids à sec 1250 kg Répartition du poids 43,5 % à l’avant/56,5 % à l’arrière TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES Boîte de vitesses F1 à double embrayage, 8 vitesses PERFORMANCES Vitesse maximale > 350 km/h de 0 à 100 km/h < 2,0 s de 0 à 200 km/h < 5,0 s Temps au tour de Fiorano < 1’10”.

Crédit photo : Ferrari©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Ferrari Gran Turismo