Vintageland : plongez dans le passé du 7 août au 4 octobre 2020

Le parc Vintageland ouvrira ses portes au public en 2021. Un projet de longue haleine qui aboutira enfin après moultes rebondissements. Pour nous donner un avant-goût de ce futur temple du vintage, l’organisation propose une expérience inédite à vivre du 7 août au 4 octobre 2020. Suivez le guide.

Le parc Vintageland, c’est pour 2021, mais en attendant, l’organisation vous propose de venir découvrir ce que sera le projet rétro de la région Bourgogne, en découvrant l’expérience Vintageland à partir du 7 août prochain.

Le tarif d’entrée est à 12 euros par adulte et 8 euros par enfant, mais il existe également un système de pass valable pour une famille complète (2 adultes + 2 enfants) vendu à 30 euros.

Pour sortir et s’amuser entre amis ou en famille cet été, plongez dans l’insouciance du rêve américain et de la France des jours heureux, en voyageant des années 50 à 70. Petits ou grands, choisissez votre dress code, col rond ou pointu, version à pois ou à paillette, avec ou sans rouflaquette, un voyage dans le temps s’offre à vous.

Au programme

Des manèges et attractions des années 50 à 70 dont la Grande Roue du film Grease, des jeux d’arcade, des jeux d’adresse, des véhicules de collection, des exposants/brocanteurs d’objets d’époque, des projections de films, des espaces de danses, de karaoké, des animations surprises, des zones de pique-nique avec mobil bar et food trucks.

Le tout en plein air

Du 7 août au 4 octobre, ce nouveau concept de divertissement s’installera au cœur de la Bourgogne- Franche-Comté, synonyme d’art de vivre. Une expérience unique qui se déroulera en plein-air, comme un grand bol d’air après le confinement qui a plombé cette année 2020. Une expérience unique, ouverte à tous, à vivre sans modération sur l’aire boisée de Tailly à côté de Beaune.

Une immersion sans risque

Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les attractions et les différents espaces du village Vintageland pour veiller à votre sécurité et préserver plaisirs et émotions

L’expérience Vintageland c’est du 7 août au 4 octobre. Ouverte de 11h à 22h chaque jour au mois d’août, (sauf dimanches 11h00-19h00) et les mercredis, samedis et dimanches au mois de septembre et octobre.

Des tarifs de groupes sont disponibles.

