Une table basse vintage pour une déco rétro

L’intérieur d’une maison ou d’un appartement reflète souvent la personnalité des occupants. Pour être en phase avec leur style, les locataires et propriétaires adaptent la décoration de leur habitat à leurs goûts personnels. Pour celles et ceux qui sont orientés rétro, voici un mobilier qu’on peut choisir dans un style vintage : la table basse.

Un style, une personnalité

Certains possèdent une sensibilité ethnique, souvent lié au voyage, d’autres ne jurent que par le moderne, dans un style épuré, clair et contemporain, ou le campagnard, rustique et chaleureux alors que beaucoup d’entre-nous se tournent vers le vintage.

Bien sûr certains types de déco se mélangent, comme l’ethnique et le rétro ou le moderne avec le néo-rétro et pour renforcer une ambiance vintage, pourquoi ne pas opter pour une table basse ?

Et pourquoi pas du neuf ?

Pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de chiner ou d’engager une réfection de meuble, certaines tables basses neuves au ton rétro existent. Si vous êtes plus “art déco”, une table épurée ronde ou ovale sera parfaite (l’idéale est un plateau en céramiques colorées) mais si vous aimez les années 50, une table en bois de manguier ou bois massif de Sesham (1,6 fois plus dur que le chêne) posée sur de fins pieds longs et métalliques est parfaite, au même titre qu’un ensemble de tables gigognes en verre.

Si vous aimez le vintage plus rustique, l’idéal est de se tourner vers des tables basses en bois de récupération. L’avantage de ce bois est qu’il est moins cher d’une part et possède des signes d’usure qui renforcent le côté vintage du produit. Un mobilier que vous pouvez coupler à un fauteuil vintage et ou un canapé rétro en rotin, velours ou chesterfield.

Le prix d’une table basse vintage varie de 70 à 300 euros.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Déco vintage