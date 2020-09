Le Salon du Vintage arrive à Lyon les 26/27 septembre 2020

Le Salon du Vintage fait son grand retour après une période événementielle très perturbée par la Covid-19. La prochaine édition se déroulera à Lyon, les 26 et 27 septembre 2020.

Après plusieurs mois d’interruption, le Salon du Vintage fait son retour. C’est dans la belle ville de Lyon que l’organisation marque cette reprise, les 26 et 27 septembre prochains.

Le SALON DU VINTAGE™ de Lyon : une grande première SELECT & DESIGN !

Pour la première fois à Lyon, une exposition rétrospective Hommage à Karl Lagerfeld sera présentée dans une scénographie inédite en plein cœur du Salon. Grâce à la participation de la Maison Anouschka, le Salon du Vintage reviendra sur les créations iconiques du créateur disparu il y a déjà plus d’un an : des premières pièces du Kaiser de la maison Chloé dans les années 70, jusqu’à ses années Chanel où il a su transfigurer à sa manière l’esprit de Gabrielle Chanel.

Un voyage dans le temps qui symbolise l’ADN même du Salon du Vintage, présent dans les plus grandes villes de France depuis 12 ans, et qui signe cette grande première dans la cité des Gones : avec un contenu sans cesse renouvelé, la frénésie du shopping vintage va régner sur 2000 m2 : avec 100 exposants professionnels venus de toute l’Europe, c’est une sélection pointue et exigeante qui attend les visiteurs : le meilleur du design, du mobilier, de la mode luxe, des accessoires, des Classic motors avec la marque ALPINE notamment, des vinyles, et du néo-vintage.

Le Salon du Vintage c’est l’opportunité pour chaque acheteur de chiner la pièce unique et consommer de manière responsable des pièces vintage qui ont déjà utilisé leur empreinte carbone, tout en profitant d’animations à tout moment sur le Salon avec tatoueur, relooking, sans oublier les épicuriens avec deux comptoirs de la street-food lyonnaise.

▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬

Quand ?

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2020

10h-19h

Où ?

LE PALAIS DE LA BOURSE

Place de la Bourse

69002 LYON

Entrée : 5 €

Gratuit pour les moins de 8 ans

