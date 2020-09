Un vintage market 100% digital les 26/27 septembre 2020 avec CrushOn

La plateforme CrushOn, spécialisée dans l’achat de vêtements de seconde-main, lance le Vintage Market 100% online les 26 et 27 septembre prochains. L’occasion de dénicher des pièces vintage parmi les meilleures friperies du marché et ce, depuis chez vous.

Vintage Market 3.0

Après le succès des précédentes éditions ayant accueilli plus de 9000 personnes sur un week-end, CrushOn lance le Vintage Market 3.0 chaque mois sur sont site, rassemblant les meilleures friperies et créateurs directement en ligne. Le prochain événement aura lieu les 26 et 27 septembre 2020 et reproduira toute l’ambiance d’un Vintage Market depuis votre canapé.

Le week-end du 26/27 septembre prochain, le site CrushOn se transformera en un lieu interactif de convivialité dédié au vintage. Vous pourrez alors vous transformer en sérial chineur pour dénicher les plus belles pépites en réductions exclusives, ou jouer en famille aux quizz et activités 100% digitales, accessibles le jour J pour en apprendre plus sur le recyclage textile.

Au programme

Des réductions exclusives sur une sélection de plus de 3000 produits vintage

Les sélections de plus de 30 friperies et créateurs

Des tutos upcycling à regarder depuis chez vous et à reproduire sans modération

Les sélections de vintage addict’s préférés de CrushOn pour vous aider à composer vos tenues

Des quizz pour tester vos connaissances sur le recyclage textile

De la musique pour groover sur votre canapé

Nombreuses activités digitales

Pour plus d’infos sur ce rendez-vous rétro, rendez-vous sur la page Facebook de l’organisateur en cliquant ici.

Ce grand marché digital se déroulera les 26 et 27 septembre 2020 de 10H à 20H en ligne sur www.crushonapp.com

Pour découvrir la vidéo cliquez ici.

Étiquettes : habits vintage