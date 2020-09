Le vintage a la cote, rien de nouveau de ce côté-là. Et même si l’émission « L’Atelier » sur M6, lancée le 9 novembre 2019 s’est arrêtée faute d’audience (836 000 téléspectateurs la regardaient tout de même, en moyenne) le 18 janvier dernier, d’autres formats tels que « Vintage Mecanic » diffusé depuis le 18 mai 2016 sur RMC DÉCOUVERTE confirme le succès du rétro en général. YouTube n’échappe pas au phénomène avec de nombreuses chaînes qui traitent du vintage, de la rénovation et autres spécialités d’une autre époque. Mais il en est une qui se démarque particulièrement : » my mechanics« .

Il existe de nombreuses chaînes YouTube traitant du vintage. Mais une en particulier vaut le détour, elle s’appelle « my mechanics ». Lancée par un bricoleur suisse, elle cartonne auprès du public avec des vidéos qui comptabilisent de 10 à 25 millions de vues.

Particularité de ce YouTubeur : il ne parle pas ! Et c’est ce qui rend « my mechanics » différente des autres. Pas de blabla, de « likez ma chaîne » ou autre déformation classique de ceux qui s’auto-qualifient d’influenceurs, mais de l’efficacité, un son soigné et un objet, de préférence en piteux état d’origine et qu’on retrouve à l’état neuf en fin de vidéo.

Une chaîne vintage mais bien campée dans son époque, qui vaut le détour pour le bien visuel qu’elle procure, la qualité du travail et le voyage dans le passé auquel elle nous invite.

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : My Mechanics