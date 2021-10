Salon “Rétro Mecanic” de Perpignan : du 29 au 31 octobre

Perpignan aura désormais son salon des véhicules anciens, avec la première édition du Rétro Mecanic qui se déroulera du 29 au 31 octobre 2021 au Parc Expo. Un événement à ne pas manquer.

La première édition du Rétro Mecanic aura lieu les 29/30 et 31 octobre 2021 au Parc Expo de Perpignan. Un rassemblement dédié aux motos et autos anciennes, qui ont de plus en plus le vent en poupe.

Scooters et vente aux enchères

Le parc des expositions accueillera également le Perpignan Scooter Custom Show International, pour les fans de “prépas” de scooters, ainsi qu’une vente aux enchères de voitures vintage. Pour cette vente, une exposition de 2 jours aura lieu les samedi 30 octobre de 10h à 21h et dimanche 31 octobre de 9h à 13h.

Un plateau de 88 véhicules vous sera proposé, avec des marques et des modèles extrêmement variés et des prix ajustés. Comme à l’accoutumée, vous pourrez enchérir de plusieurs manières :

– physiquement sur place, en étant présent en salle

– par téléphone, en faisant une demande de ligne téléphonique (sans aucun frais supplémentaire ni engagement d’achat)

– par internet, en live, sur les sites partenaires

– par ordre d’achat fixe déposé au préalable

La vente sera organisée par l’Etude de Cornette de Saint Cyr, qui proposera plus de 70 véhicules (autos & motos) à la vente. Elle aura lieu le dimanche de 15h à 17h30, celle-ci sera retransmise en direct sur Internet.

À voir sur place

Toute la journée

• Exposition des clubs

• Bourse d’échanges

• Stands de vente (accessoires, tatoueurs, rétrofit, mode, custom, pièces détachées, divers…)

• Démonstrations de savoir-faire (travail de peinture, restauration…)

• Vente de véhicules d’occasion (automobiles et scooters avant 1991)

Animations

• Banc d’essai de puissance (samedi de 12h à 19h / dimanche de 11h à 17h)

• Démonstrations de trial historique (samedi et dimanche : 11h30, 14h30, 15h30 et 17h30)

• DJ’S en permanence sur l’espace central de restauration, tenu par le restaurant Le Jean.

• Une touche de sensualité avec les shows Pole dance (samedi à 18h et dimanche à 16h), effeuillage sexy (samedi à 17h) et

scooter car wash…

Rétro Mecanic Perpignan

Date :

Du Vendredi 29 octobre 2021 au Dimanche 31 octobre 2021

Horaires :

Samedi : 10h à 21h / Dimanche : 9h à 19h / Vendredi et samedi soirées à partir de 21h.

Lieu :

Parc des expositions – Grand hall / Extérieur

10 000m² Expo – Vente

ACCES & INFOS STATIONNEMENT VEHICULES DE COLLECTION & D’EXCEPTION

Soirée du vendredi (à partir de 21h) – Animation DJ’S

> public piéton accès par la caisse principale

> pour le public venant avec un véhicule de collection ou d’exception, parking réservé en extérieur, devant la halle, se présenter accès par le Portail A / Livraison, chemin du Mas Donat.

Soirée du samedi (à partir de 21h) – Animation DJ’S + groupe Soul Ambassador [style funk])

> pour le public déjà présent sur le salon, accès à l’espace bar, porte face à l’accueil du grand hall.

> pour le public piéton venant à partir de 21h, accès par la caisse principale

> pour le public venant avec un véhicule de collection ou d’exception, parking réservé en extérieur, devant la halle, se présenter accès par le Portail A / Livraison, chemin du Mas Donat

Tarifs :

Adulte 1 jour : 8€ / Pass 2 jours : 15€ / Gratuit pour les moins de 14 ans. Tarifs soirée : vendredi : 8€ / samedi : 10€

Date :

Du Vendredi 29 octobre 2021 au Dimanche 31 octobre 2021

Horaires :

Samedi : 10h à 21h / Dimanche : 9h à 19h / Vendredi et samedi soirées à partir de 21h.

Lieu :

Parc des expositions de Perpignan – Grand hall / Extérieur

10 000m² Expo – Vente

Page Facebook de l’organisateur en cliquant ici.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Rétro Mecanic Perpignan