Aussi célèbre que le Monopoly, le Scrabble fait partie des essentiels dans notre stock de jeux de société. À l’occasion de la journée mondiale du Scrabble® le jeudi 13 avril dernier, le mythique jeu de mots fête ses 75 ans.

Le Scrabble® fête ses 75 ans !

Le jeu de mots et d’esprit célèbre 75 ans de divertissement dans le monde entier, à l’occasion de la Journée mondiale du Scrabble® qui de déroulait le jeudi 13 avril.

En France, en l’honneur de ce 75ème anniversaire, la slameuse Chloé M. a composé une ode au Scrabble® et à la langue française, avec une performance spéciale devant la tour Eiffel. Au Royaume-Uni, J Smith Esquire, modiste des stars, a créé une couronne en jetons de Scrabble® en l’honneur du prochain couronnement du roi Charles III.

Le Scrabble le plus luxueux jamais conçu

À cette occasion, une édition anniversaire du Scrabble® sera disponible à la vente dans les mois à venir. Il s’agit du Scrabble® le plus haut de gamme jamais conçu, fabriqué à partir de matériaux plus durables que ceux de toutes les versions précédentes du jeu.

Plus de 165 millions de boîtes vendues

Développé à l’origine en 1948 par l’architecte américain Alfred Mosher Butts, passionné de lettres et de mots, le jeu rassemble depuis des fans de tous âges, avec plus de 165 millions de boîtes vendues à ce jour. Depuis sa création, le Scrabble® a résisté à l’épreuve du temps, et il est devenu l’un des jeux de société les plus populaires et durables de l’Histoire. Son succès repose sur une vérité simple : le plus important, ce n’est pas le nombre de mots que vous connaissez, mais la manière dont vous les utilisez.

Ce jeu stratégique de mots et d’esprit ne cesse de se réinventer au travers d’innovations qui apportent dynamisme et convivialité tout en s’adressant à tous les joueurs, qu’ils soient des fans de longue date ou de nouveaux joueurs. Le Scrabble® continue de susciter l’enthousiasme des joueurs du monde entier grâce à ses dernières variantes telles que Scrabble® Junior, jeu de mots parfait pour les enfants ou le Scrabble® Surprise, pour mieux saboter le jeu de ses adversaires et Scrabble® Vision qui introduira prochainement en France la réalité augmentée dans le jeu. La marque est appelée à connaitre un grand succès en poursuivant ses collaborations avec les jeux préférés des fans des sagas les plus populaires telles que Harry Potter ou Star Wars.

Le pouvoir des mots

Ray Adler, vice-président et responsable mondial des jeux chez Mattel, a déclaré : “Nous sommes ravis de célébrer les 75 ans du jeu de lettres stratégique révolutionnaire qu’est le Scrabble. Après 75 ans, il reste l’un des jeux les plus emblématiques au monde, en permettant la création de liens forts entre les générations, en exploitant le pouvoir des mots et en célébrant les bienfaits de l’expression positive. Cette philosophie prend tout son sens lorsque les joueurs s’amusent en toute simplicité à composer ensemble des mots autour d’un même plateau de jeu. Nous espérons que vous aussi, aujourd’hui, vous vous amuserez sans compter avec le Scrabble !”

Un slam dédié au scrabble par Chloé M.

En France, la jeune slameuse Chloé M. a composé une ode au Scrabble®. Inspirée par le 75e anniversaire de son jeu favori et par son amour de la langue française (“la langue vivante”), cette talentueuse orfèvre des mots marque l’occasion en déclamant son “slam du Scrabble” devant la Tour Eiffel à Paris. Au Royaume-Uni, pour célébrer le 75e anniversaire du Scrabble® et le couronnement du roi Charles III, qui fête également ses 75 ans cette année, Justin Smith, modiste de renom, a créé une couronne en jetons de Scrabble®, inspirée de la couronne de Saint Édouard, un des joyaux de la véritable Couronne britannique. Le détournement ludique de cette célèbre couronne par le modiste britannique, réputé pour avoir créé des couvre-chefs de haute couture pour des stars hollywoodiennes telles qu’Angelina Jolie, Emma Thompson et Amal Clooney, sera exposé à Londres du 13 avril, Journée mondiale du Scrabble®, jusqu’au 6 mai, jour du couronnement du roi.

Publiez vos moments Scrabble®

Dans le monde entier, les adultes fans de Scrabble® sont encouragés à publier leurs bons moments et leurs initiatives en lien avec le jeu dont ils sont les plus fiers en utilisant le hashtag #75yearsofScrabble. En l’honneur de cette année anniversaire, l’édition anniversaire des 75 ans du Scrabble® sera disponible à la vente cet été. Il s’agit du Scrabble® le plus haut de gamme jamais conçu. Fabriqué à partir de matériaux plus durables que ceux de toutes les versions précédentes. Il comprend un coffret de jeu ainsi que des chevalets en bois couleur expresso, des jetons en bois et un plateau rotatif avec une grille de jeu.

“Nous nous réjouissons de la longévité du Scrabble, qui compte aujourd’hui plus de 13000 licenciés au sein de la Fédération Française de Scrabble (www.ffsc.fr). Notre Fédération, membre de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone (www.fisf.net), fêtera ses 50 ans en 2024 et est heureuse de voir le Scrabble évoluer pour s’adresser à tous et continuer à divertir des millions de joueurs, en France et dans le monde.” ajoute Christian Couvreur, Président de la Fédération Française de Scrabble.

Le Scrabble® est désormais disponible en 30 langues dans 120 pays à travers le monde, l’ukrainien étant la dernière langue à avoir été introduite en 2006.



Crédit photo : Scrabble©-DR

