SERPICO ressort en version restaurée 4K

Studio canal vient d’annoncer la ressortie du film SERPICO. Une version restaurée 4K inédite qui permettra de redécouvrir les aventures, tirées d’une histoire vraie, de Frank Serpico, flic new-yorkais qui avait décidé de dénoncer la corruption au sein de la police. Le Blu-ray sortira le 18 novembre 2020.

Le film SERPICO de Sidney Lumet ressort en version restaurée 4K inédite. Il sera disponible le 18 novembre 2020 en édition limitée SteelBook UHD/Blu-ray en France. Un an après sa révélation dans Le Parrain de Coppola et ses nominations aux Oscars et aux Golden Globes, l’icône hollywoodienne Al Pacino impose sa légende pour de bon avec le rôle de Frank Serpico dans le thriller de Sidney Lumet.

Mais ce n’est pas seulement la performance de son acteur principal qui fait de ce film captivant un classique absolu du genre : ce qui marque les esprits à travers la mise en scène de Lumet est le portrait sombre qui est dépeint de la police new-yorkaise avec une authenticité trop rare jusqu’à lors.

Synopsis

Fraîchement sorti de l’académie de police, Frank Serpico commence son service à New York avec une forte idéologie et les valeurs qui lui sont propres. Mais il se rend vite compte qu’il entre dans une vaste machine à corruption. Ne se laissant pas aller au petit jeu des pots-de-vin, il est rapidement isolé au sein de sa brigade. Alors qu’il s’apprête à révéler ses découvertes au grand jour, aux yeux de ses collègues, Serpico n’est qu’un traître. Pour son excellente performance dans ce rôle, Al Pacino recevra le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique.

BONUS : Documentaire sur Franck Serpico | Sidney Lumet, cinéaste new-yorkais | Looking for Al Pacino.

Étiquettes : Al Pacino