Didier Bourdon se met à la chanson

Le moins qu’on puisse dire de Didier Bourdon, c’est qu’il a plus d’une corde à son arc. L’ex-Inconnu a réussi tout ce qu’il a touché jusqu’à ce jour et c’est en tant que chanteur qu’il nous revient, avec la sortie en juin prochain de son premier album, simplement baptisé « Le bourdon ». Une galette dont nous avons pu écouter quelques morceaux.

Acteur, réalisateur et scénariste mais aussi auteur/compositeur/interprète, Didier Bourdon n’en finit plus de nous surprendre en se lançant dans la chanson… ou pour être plus précis en revenant à ses premières amours.

Son album « Le bourdon » sortira en juin prochain. Il est composé de 10 titres, dont un duo inédit avec Michèle Laroque (Si tu me suis) et une adaptation d’une chanson des Inconnus reprise avec ses fidèles complices Bernard Campan et Pascal Légitimus (Vice et versa2.0), pour un clin d’œil nostalgique.

Comme un air de Gainsbourg

Nous avons pu écouter 3 morceaux de ce prochain disque : « Pourquoi tu te mets à la chanson ? », « Do, sol, mi » et « Si tu me suis » en duo avec Michèle Laroque. Dès la première écoute et contre toute attente, c’est la voix de Didier Bourdon qui surprend. Mais cette voix me rappelle quelqu’un c’est évident et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est de Serge Gainsbourg qu’il s’agit. Même timbre de voix, même ponctuation que l’homme à la tête de choux, étonnant ! D’autant qu’on sent bien qu’il ne s’agit en rien d’une imitation mais bel et bien de la voix de l’ex-Inconnu, qui pourrait sans mal reprendre La Javanaise ou n’importe quel autre tube du grand Serge sans avoir à rougir.

« Pourquoi tu t’mets à la chanson ducon ? Pourquoi tu fais plus le bouffon ? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons, j’t’en prie t’mets pas, à la chanson » Par ces quelques mots qui débutent le morceau « Pourquoi tu te mets à la chanson ? », Didier Bourdon sait pertinemment qu’il est attendu au tournant en passant derrière un micro. Parce que d’autres ont essayé avant lui, tant bien que mal tels que Élie Semoun, Christophe Hondelatte, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Richard Berry et d’autres encore et l’exercice n’est pas facile.

Mais l’album du Bourdon pique notre curiosité, nous charme par la voix posée et chaude de l’interprète, qui sans se prendre au sérieux, livre des interprétations de qualité. Autre rappel de Serge Gainsbourg : le morceau « Si tu me suis » interprété en duo avec Michèle Laroque. Une chanson qui nous rappelle les constructions de Gainsbarre : une voix grave, de la musique mélancolique et une voix féminine fragile mais elle aussi, maitrisée.

À noter que c’est monsieur Bourdon qui assure la guitare, quand on vous dit qu’il a plus d’une corde à son arc cet homme-là. Un artiste talentueux et multiple.

De vieilles amours

La musique et la chanson occupent depuis longtemps une place prépondérante dans la vie de Didier Bourdon. Dès son plus jeune âge, il apprend la guitare classique. La musique n’a pour lui aucune frontière, il passe du classique au rock avec aisance :

Bach, Wagner, Haendel, mais aussi les Pink Floyd, Bob Dylan, les Beatles, Police, Pat Metheny, Neil Young et tant d’autres.

Quant à la chanson, dès l’âge de 20 ans, il compose ses premiers titres dont certains seront repris plus tard par les Inconnus.

Pourtant, c’est d’abord vers l’art dramatique (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, école de la Rue Blanche) qu’il se tourne sans toutefois jamais oublier sa passion pour la musique et l’écriture qu’il assouvira plus tard en composant deux albums pour Les Inconnus avec des succès incontournables (Isabelle a les yeux bleus, Auteuil Neuilly Passy, C’est toi que je t’aime, Rap-tout, Vice et versa). Il sort un premier single solo en 2005 « On peuplu rien dire ».

Parallèlement à sa carrière d’acteur et de metteur en scène, Didier décide de sauter le pas avec la sortie de son premier album « Le bourdon » le 11 juin prochain, dont il est l’auteur, compositeur et interprète.

Au-delà de la parodie et du pastiche, c’est le travail artistique et la mélodie qui le séduisent en collaborant notamment avec l’arrangeur Laurent Bertaud, déjà présent sur les albums des Inconnus et les musiques des films réalisés par Didier.

10 chansons à texte aux tonalités variées où se superposent plusieurs facettes de sa personnalité : humour, ironie, souvent critique, parfois mélancolique, mais toujours avec une pointe de deuxième degré et de dérision.

Parmi les titres proposés :

« Pourquoi tu te mets à la chanson » : mélange d’humour et d’autodérision.

« Si tu me suis » : duo intimiste avec Michèle Laroque.

« Do Sol Mi » : mélodique et rythmé.

Ce projet d’album solo lui tenait à cœur depuis très longtemps. D’ailleurs, et comme il aime à le souligner, s’il n’avait pas été acteur et réalisateur, il aurait voulu être musicien.

Album : « Le bourdon » / sortie le 11 juin 2021

Points de vente : La Fnac, Cultura et Espaces culturels Leclerc, Deezer, Spotify, AppleMusic, Amazon + boutique en ligne.

Producteur : Quieres Production et Master Movies

Distributeur : Kuroneko

Enregistrement et mixage : Florent Livet (Studio Lepic – Paris // Atelier Brigandat –Bragelone)

Mastering : Léonard Lelievre

Étiquettes : Didier Bourdon