STUDIOCANAL annonce la restauration 4K du chef-d’œuvre de David Lynch : MULHOLLAND DRIVE

Pour fêter le 20e anniversaire de MULHOLLAND DRIVE réalisé par David Lynch, STUDIOCANAL et CRITERION ont le plaisir d’annoncer une toute nouvelle restauration 4K de ce drame énigmatique surréaliste et iconique, supervisée par David Lynch lui-même.

20 ans après la première mondiale du film au Festival de Cannes en 2001, où David Lynch reçut le prix de la mise en scène (partagé avec les frères Coen pour leur film The Barber), cette toute nouvelle restauration 4K a été présentée en avant-première dans le cadre de la sélection CANNES CLASSICS du Festival de Cannes 2021.

Le film restauré sortira en vidéo dans une nouvelle édition collector limitée 4K-UHD/Blu-ray qui contiendra un nouveau visuel exclusif créé par l’artiste Polonais Krzysztof Domaradzki. Cette édition collector sera déployée sur les territoires de STUDIOCANAL en novembre, avec des sorties en salles en France et en Allemagne.

MULHOLLAND DRIVE, qui est non seulement reconnu comme l’un des meilleurs films de David Lynch (Twin Peaks, Elephant Man) mais aussi comme l’un des plus grands films du XXIe siècle, met en vedette Naomi Watts dans ce double rôle innovant de Betty/Diane ainsi que Laura Harring, Justin Theroux et Melissa George. MULHOLLAND DRIVE est un voyage onirique ainsi qu’un documentaire fascinant sur Hollywood, et continue d’être acclamé par les critiques et les spectateurs comme ce fut le cas lors de sa sortie en 2001.

À PROPOS DE LA RESTAURATION

Une première restauration de MULHOLLAND DRIVE a été entreprise par Criterion en 2016. Le négatif original 35 mm a été scanné et étalonné en 4K. Le scan 4K a été converti en version 2K avant d’entamer la restauration. A cette époque, le format 4K-UHD n’était pas disponible, le film a donc été sorti en Blu-ray.

Pour cette toute récente restauration, STUDIOCANAL et Criterion ont décidé de marquer le coup du 20e anniversaire en restaurant le film en 4K et en le présentant en avant-première à Cannes. Ce travail qui prend habituellement deux ans a été effectué en seulement quelques mois grâce notamment au soutien de David Lynch qui a aidé l’équipe de restauration. Comme la restauration de 2016 était déjà approuvée par Mr. Lynch, il a été possible d’utiliser les paramètres d’étalonnage déjà existants et de les appliquer au scan 4K des négatifs originaux.

Après cela, un nouvel étalonnage HDR a été supervisé par Mr. Lynch, dans l’unique but d’offrir au public tous les détails possibles à tirer de la version cinéma sur une nouvelle édition armée de la technologie Dolby Vision. Cette nouvelle version offre donc plus de détails comme jamais auparavant. Le son a été également remasterisé à partir de la piste audio 5.1 d’origine, toujours sous la supervision du réalisateur et de son équipe.

La nouvelle version 4K pourra être visionnée au cinéma, ainsi qu’en UHD/BD et versions digitales. Quand le film a été sélectionné au Festival de Cannes 2021, Mr. Lynch a une nouvelle fois retravaillé l’étalonnage du film et a effectué quelques ajustements pour la version cinéma. Il était très fier du travail de restauration effectué.

INFOS SUR L’ÉDITION

2 disques : 4K-UHD et Blu-ray | Bonus de l’édition Blu-ray de 2017 | Dolby Vision | Durée : 2H27 Livre exclusif comprenant l’essai de Anna Smith « Genre, identité et rêves brisés : les femmes de Mulholland Drive » et les « Notes sur Mulholland Drive » de David Jenkins | Cartes postales | 2 posters (visuel de Krzysztof Domaradzki et affiche originale) Prix : 39,99€ TTC.

Sortie vidéo : 8/12/2021

Sortie en salles : courant décembre 2021

Étiquettes : MULHOLLAND DRIVE