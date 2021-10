Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre 2021 des suites de son cancer. Une issue à laquelle on s’attendait car l’ex-homme d’affaires n’avait jamais caché son état de santé et l’évolution de sa maladie. Décrié ou adoré, l’ex-ministre de Mitterrand ne laissait jamais indifférent. Véritable icône des années 80, Bernard Tapie incarnait la réussite sociale à lui seul, ainsi que la rage de gagner.

Bernard Tapie nous a quittés à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer. Né le 26 janvier 1943 à Paris 20e dans une famille modeste d’un père frigoriste, Jean-Baptiste Tapie et d’une mère aide-soignante, Raymonde Nodot, il avait un frère cadet : Jean-Claude.

Mué par un incroyable besoin de réussir, que ce soit par l’argent ou la notoriété, Bernard Tapie a commencé sa carrière comme vendeur de télévision. Déjà doué pour la vente, il faisait du porte à porte pour vendre des téléviseurs et à ceux qui n’en n’avaient toujours pas, il proposait de laisser une TV gratuitement pendant une semaine pour tester le produit. Donner sa chance au produit diraient certains, mais cette technique était imparable et le jeune Bernard remplissait ainsi son carnet de commandes.

Par la suite, il s’essaie à la chanson mais le succès n’est pas à la hauteur de ce qu’attendait le potentiel artiste et il décide d’arrêter. Devenu pilote de Formule 3, un accident et 3 jours de coma auront raison de sa nouvelle ambition et il se lancera dans les affaires.

Sa fougue, son charisme et sa soif de réussite en feront une icône des années 80. Impeccablement sapé dans ses costumes 3 pièces et avec une gueule d’acteur caractéristique, il séduit les foules, mais se fait détester par certains pour son côté arriviste et “grande gueule”.

Présentateur TV, chanteur, comédien de théâtre, business man, député, ministre, président de club de football, pilote de course, la plus grande réussite de Bernard Tapie aura été, selon lui, la création de ses écoles de vente, qui ont donné l’envie et le punch à des milliers de jeunes qui, comme lui, dans les années 80, souhaitaient réussir. Qu’on l’ait aimé ou détesté, Bernard Tapie n’a jamais laissé indifférent. Bénéficiant d’un capital sympathie énorme renforcé par sa marionnette des Guignols, celui qu’on appelait aussi “Nanar” était unique.

Crédit photo : Mickaël Bemelmans©-Wikimedia

