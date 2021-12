“Le secret de la cité perdue“ sortira en salles le 23 mars 2022. Ce film d’aventure traité sur le ton de la comédie réunit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt. Une bonne dose d’aventure et d’humour pour le début du printemps.

Réalisé par Adam et Aaron Nee (Last Romantic, Band of Robbers), le film “Le secret de la citée perdue” sortira au cinéma le 23 mars 2022. Mélange des “Aventuriers de l’Arche Perdue“ et de “Jumanji bienvenue dans la jungle“, ce nouveau long métrage réunit Sandra Bullock et Channing Tatum, aux côtés de Daniel Racliffe (Harry Potter) et Brad Pitt, qu’on ne présente plus.

Le synopsis

Loretta Sage (Sandra Bullock), romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan (Channing Tatum), mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta.

Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique (Daniel Radcliffe) qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière.

Propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE – SORTIE LE 23 MARS 2022

RÉALISATEURS

Adam Nee and Aaron Nee

SCÉNARIO

Oren Uziel and Dana Fox and Adam Nee & Aaron Nee

HISTOIRE

Seth Gordon

PRODUCTEURS

Liza Chasin, Sandra Bullock, Seth Gordon

PRODUCTEUR ÉXÉCUTIFS

JJ Hook, Dana Fox, Julia Gunn, Margaret Chernin

AVEC

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison, Bowen Yang

