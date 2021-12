La gendarmerie nationale sera bientôt équipée d’Alpine A110 pour les brigades d’intervention rapide. Renault Group a en effet remporté le marché, à l’instar de Bmw pour les motos (retrouvez notre article en cliquant ici

À l’issue d’une mise en concurrence initiée en juin 2021 par le Ministère de l’Intérieur, Renault Group a remporté le marché, avec le modèle Alpine A110, des véhicules rapides d’intervention de la gendarmerie nationale. Ce marché, notifié le 11 octobre dernier, s’est traduit par une commande de 26 exemplaires sur les quatre prochaines années. Ces véhicules seront livrés progressivement début 2022 dans les unités de gendarmerie.

Véhicule iconique conçu et fabriqué en France, l’Alpine A110 a su séduire grâce à ses performances et sa précision de pilotage : légère, précise et vive, elle fait preuve d’agilité et de dynamisme en toutes circonstances grâce à la combinaison de son châssis « Alpine » et de sa motorisation de 252 chevaux. Elle se distingue en outre par sa consommation et son taux d’émission de CO2 relativement faibles.

Ces véhicules seront déployés au sein des équipes rapides d’intervention de la gendarmerie nationale et utilisés lors d’interventions sur autoroute, impliquant des voitures en infraction à haute vitesse, dans le cadre de missions de sécurité routière ou de police judiciaire (trafic de stupéfiants par exemple). Deux d’entre eux seront dédiés à la formation en intervention rapide.

Cette commande contribue à la modernisation et au rajeunissement de la flotte automobile des forces de l’ordre engagés depuis 2 ans par le Ministère de l’Intérieur.

Les Alpine A110, une fois montées et assemblées à l’usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime), sont équipées par la société Durisotti, sur le site de fabrication de Sallaumines (Pas-de-Calais). En complément de leur dotation d’équipements d’origine, les 26 véhicules commandés par la gendarmerie nationale bénéficieront d’aménagements spécifiques : sérigraphie, marquage réfléchissant, gyrophare, avertisseur sonore, panneau à message variable etc.

La première génération de la berlinette avait été l’une des premières montures de la brigade rapide d’intervention (BRI). Plus de 60 ans après la naissance de la marque dieppoise, l’histoire se poursuit entre Alpine et la gendarmerie nationale.

De nombreux véhicules Renault Group se sont succédés depuis le premier véhicule de la Brigade rapide d’intervention en 1966 :

• L’Alpine A110 (1966-1973)

• L’Alpine A310 (1973-1987)

• La Renault 18 Turbo (1984 – 1987)

• La Renault 21 2L Turbo (1992 – 1995)

• La Renault Mégane IDE (2001 – 2006)

• La Renault Mégane III RS (2011 – 2021)

• L’Alpine A110 (2022 – 2025)

Crédit photo : Alpine©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Alpine