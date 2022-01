L’acteur américano-bahaméen Sidney Poitier est décédé le 6 janvier 2022 à l’âge de 94 ans. Ambassadeur des Bahamas, Chevalier-commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, honoré de la plus haute distinction civile américaine par Barack Obama qui lui remit la médaille de la Liberté et commandeur des Arts et des Lettres en France en 2006, l’acteur qui avait tourné dans une quarantaine de films était plus qu’un artiste, c’était un militant pour les droits civiques et une lueur d’espoir pour des millions d’afro-américains.

L’acteur Sidney Poitier est décédé à l’âge de 94 ans. Né en pleine Amérique ségrégationniste le 20 février 1927 à Miami, ce fils de fermier a été le premier acteur noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur. C’était en 1964 pour son rôle dans le film Le lys des champs pour son rôle d’Homer Smith, voyageur itinérant qui réalise des travaux pour une communauté de nonnes.

Durant sa carrière longue de 47 années, entre 1950 et 1997, Sidney Poitier a joué dans une quarantaine de films et réalisé neuf longs-métrages. La plupart de ses rôles avait une portée politique, dénonçant le racisme et l’exclusion des noirs américains (Dans la chaleur de la nuit). C’est la raison pour laquelle, au-delà de son talent d’acteur, sa disparition a suscité autant de réactions d’émotion de la part d’anonymes et dé célébrités.

C’est le cas de l’ex-Président américain Barack Obama, qui a déclaré que “Sidney Poitier incarnait la dignité et la grâce, démontrant le pouvoir qu’ont les films pour nous rapprocher”, de l’acteur Denzel Washington qui a dit qu’il avait eu “le privilège d’appeler Sidney Poitier son ami”, ou encore de l’actuel Président des États-Unis Joe Biden, de la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey ou du musicien Quincy Jones qui a déclaré “perdre le plus cher de ses frères”.

Élève de la célèbre école de cinéma Actors Studio, Sidney Poitier a joué dans des films forts et marquants tels que “Graine de violence” en 1955, “La chaîne” en 1958, “Le lys des champs” qui l’a oscarisé, “Dans la chaleur de la nuit” en 1967 ou encore “Devine qui vient dîner” en 1967.

D’un point de vue personnel, Sidney Poitier était père de 6 filles, dont deux qu’il a eu avec sa dernière épouse : Joanna Shimkus.

