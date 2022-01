Frank Margerin est né un 9 janvier, en 1952. Les fées se sont alors penchées sur le berceau du bambin en lui glissant une belle boîte de crayons de couleurs Caran d’Ache, ceux de notre enfance. Frank les a gardés au chaud dans un coin, jusqu’au jour où il les dégaina pour devenir le talentueux dessinateur que l’on connaît. Aujourd’hui, Frank fête ses 70 ans et une longue carrière derrière lui. Papa du rocker Lucien, Frank Margerin a accompagné notre jeunesse de bulles et dessins rock’n’drôles. Nous lui souhaitons un bon anniversaire.

Un incontournable de la BD Française

Dans la bande dessinée Française où la moto est mise à l’honneur, il y a l’incontournable Christian Debarre, Père du Joe Bar Team que nous avions rencontré il y a quelques années (retrouvez notre interview en cliquant ici) et Frank Margerin (sans oublier feu Coyotte, disparu trop tôt). Les deux pointures ont le coup de crayon drôle, observateur et habile de deux mondes qui se rejoignent. Celui de la moto d’un côté et du rock’n’roll de l’autre, deux univers jamais éloignés.

Nous avons eu la chance de rencontrer ces deux stars du dessin. Frank Margerin le 9 décembre 2013 sur le salon de la moto, à Paris, dans le cadre d’une interview pour un canard auto/moto et Christian Debarre, alias Bar2, à sa cantine d’Issy-les-Moulineaux en juin 2015. Deux talentueux du crayon aux traits de personnalité communs ; gentillesse, humilité, calme, observation et aux passions partagées, moto et musique.

Des âmes d’enfants

Aujourd’hui, Frank Margerin fête donc ses 70 ans, qu’il ne fait pas d’ailleurs. À l’instar de leurs héros couchés sur papier, les auteurs de BD ne vieillissent pas, ou peu. Peut-être parce qu’ils restent des gamins dans leur tête, au fond. Et c’est tant mieux. Denis Sire (avec qui Frank Margerin a fondé le groupe de rock Los Crados, devenu Dennis Twist) et Alex Varenne avaient ce point commun avec Bar2 et Margerin, les yeux pétillants et l’âme de gamins.

La carrière du jeune septuagénaire a débuté au milieu des années 70. À cette époque, Frank travaille durant un an pour Malabar, à croquer des mini-BD que l’on trouvait dans l’emballage du célèbre chewing-gum. Ses premières publications se feront dans les magazines masculins Lui et Playboy, jusqu’à ce qu’il rencontre Jean-Pierre Dionnet, Rédacteur en Chef du magazine de SF Métal Hurlant.

J’aime raconter des histoires vécues

Frank Margerin nous confiait lors de notre dernière rencontre : “Métal Hurlant avait décidé de sortir un numéro spécial Rock. Pour cette parution spécifique j’ai proposé une BD de 4 pages : Ricky banlieue et ses riverains, qui narrait les tribulations de potes musiciens dont Lucien le guitariste et Ricky le chanteur sont les héros. Lucien, avec sa banane, était alors un p’tit gros rigolo et sympathique et il est rapidement devenu mon personnage central. Les lecteurs l’ont vite adopté. J’aime raconter des histoires vécues alors je m’étais inspiré de gens que je connaissais autour de moi comme Gillou, mon frère, et Ricky, mon meilleur pote, à l’époque. Ce devait être un one shot mais j’ai eu envie de les reprendre de temps en temps…Jean-Pierre Dionnet, rédac ’Chef de Métal Hurlant, a donné son accord, le personnage était lancé.”

La suite on la connaît, un parcours fait de succès, de franche rigolade et de personnages variés. Parce que la carrière de Frank Margerin ne se résume pas qu’à Lucien, même si c’est le rocker à la banane qui lui a porté bonheur. Ne souhaitant pas s’enfermer dans un personnage unique, Frank a créé Manu, sans oublier Momo le coursier et des BD hors collection “Lucien”.

Happy Birthday

Il nous a permis de traverser les années 70 à 2020 en gardant nos âmes d’enfants, de rockers devenus papas ou adultes et de bikers qui pour certains, sont passé de la Harley au SUV. Il nous a fait du bien, beaucoup de bien, comme ses confrères cités précédemment d’ailleurs. Nous lui souhaitons non seulement un bon anniversaire, mais également une belle année 2022 et de nombreuses années à venir, faites de bulles, de dessins, de rides à moto, de rock et de franches bonnes parties de rigolade. Joyeux anniversaire Frank.

