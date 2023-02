Bixhope Art : un artiste à découvrir

Si vous aimez les belles mécaniques, les voitures qui ont une âme et le cinéma alors forcément, vous apprécierez les peintures acryliques de Bixhope Art, un artiste peintre passionné d’automobile et de 7ème art.

La passion pour moteur

Né en 1968, Bixhope Art (c’est son nom d’artiste) réunit ses 3 passions ; peinture, automobile et cinéma en une collection de toiles, souvent colorées et uniques. Son nom, il ne le signe pas d’un “Z” à la pointe de son épée, mais avec un bouledogue anglais multicolore du bout de son pinceau. Un “Bull The Dog” qu’on retrouve sur ses œuvres, gardien patchworké du travail de son maître.

Bixhope Art a commencé par prendre le pinceau dans le salon familial, sur la table duquel trônait un petit bouledogue anglais en céramique qui lui faisait face et semblait le regarder peindre. “Un matin, je me suis réveillé avec une idée qui a beaucoup fait rire ma femme et mes enfants… “Je vais créer un personnage !”, un bouledogue anglais multicolore style Pop Art qui comme moi, aime beaucoup l’automobile et le cinéma. » relate l’artiste.

Bull The Dog by Bixhope Art venait de naître ! Depuis, il est devenu le compagnon de route de l’artiste : cette signature indiscutable est présente sur toutes ses réalisations originales. Et il est aussi indissociable du succès grandissant du peintre français, qui dispose désormais d’un atelier dédié.

À l’origine, une Porsche 911 Targa orange

L’attrait de Bixhope Art pour les belles mécaniques lui vient de son père, un authentique mordu des courbes automobiles qui a fait découvrir à son fils la beauté et la diversité des mécaniques françaises, italiennes, anglaises, américaines ou allemandes.

Il a eu son premier coup de cœur pour les voitures de sport à l’âge de 8 ans, émerveillé par une magnifique Porsche 911 Targa orange appartenant à un voisin. Ses lignes et le son inoubliable, si particulier, de son moteur, sont depuis ancrés dans son esprit.

C’est en 2019 que cet artiste, adorable en plus d’être talentueux, a décidé de consacrer pleinement son temps à la peinture. “ Après une carrière commerciale variée, j’ai décidé de me lancer dans l’art automobile. C’est une manière pour moi de prolonger ma passion en couchant sur le papier toutes les voitures qui me font rêver. ”

Entre hyperréalisme et pop art

Qui n’a pas déjà rêvé en voyant James Dean au volant de sa Mercury coupé noire dans « La Fureur de Vivre » ? Ou imaginé être à la place de Steve McQueen conduisant une Ford Mustang dans Bullitt ? Depuis toujours, le cinéma et l’automobile sont deux univers intrinsèquement liés. Deux passions fortes qui s’entremêlent et se répondent pour donner naissance à des œuvres d’art singulières, qui prennent vie sous le pinceau de Bixhope Art. Entre hyperréalisme et pop art, son style unique et coloré réveille l’imaginaire, tout en rendant hommage aux belles mécaniques et à certains films de légende. Avec une particularité : Bixhope Art peint chacune de ses œuvres originales à la main, sans recours au numérique. Il faut ainsi compter une centaine d’heures de travail pour chaque œuvre.

Pour le rassemblement Alpine qui se tiendra à Dieppe les 19, 20 et 21 mai 2023 à l’occasion des 50 ans du titre de Champion du Monde des Rallyes de la marque en 1973, Bixhope Art a été choisi pour réaliser l’affiche officielle (ci-dessous), reconnaissance de la qualité de son art.

Ci-dessous L’Alpine A110 et son reflet qui nous renvoie dans le passé. Une idée bien trouvée pour mélanger passé et présent. À regarder dans un sens, ou dans l’autre :

Des peintures disponibles à la commande

Pour celles et ceux qui apprécient, comme nous, le travail de Bixhope Art, ses œuvres sont disponibles à la commande :

Tirages d’art en édition limitée

30 exemplaires. Au-delà des œuvres de commandes personnalisées et des créations uniques, l’artiste propose aussi des tirages d’Art en nombre limité : 30 exemplaires.

12 couleurs

Numérotés et signés, ils sont accompagnés d’un certificat d’authenticité et imprimés en 12 couleurs (très haute définition) sur un papier de qualité exceptionnelle (Arche 310g).

4 formats

4 formats sont disponibles :

• 20 x 30 (90 €)

• 40 x 50 (210 €)

• 50 x 70 (350 €)

• 100 x 70 (670 €)

Pour connaître plus en détails le travail de Bixhope Art cliquez sur ce lien.

Pour passer commande d’une ou plusieurs œuvres, cliquez ici.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Bixhope Art