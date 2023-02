Rétromobile attire les foules

Le salon Rétromobile a ouvert ses portes mercredi 1er février 2023 à la porte de Versailles, dans le 15ème arrondissement parisien. À en croire le nombre de visiteurs qui attendaient devant les portes du parc des expositions, les véhicules anciens continuent toujours d’intéresser le public, et c’est tant mieux.

Rétromobile fait le plein

Le salon Rétromobile se tient en ce moment à Paris depuis le 1er février et jusqu’au dimanche 5 février 2023. Dès le premier jour d’ouverture, le public était venu en nombre pour découvrir les modèles exposés et prendre rendez-vous avec le passé.

Venus entre amis ou en famille, les visiteurs ont de quoi faire entre les halls 1,2 et 3 qui présentent des autos, motos, cycles, camions, vans, camping-cars, produits, services et même quelques chars de l’armée exposés grâce au musée des blindés de Saumur.

Et ils sont nombreux ces visiteurs, passionnés de belles carrosseries ou d’objets vintage, ou simples curieux venus passer un bon moment. Cette année, Richard Mille rend hommage à Ferrari et une visite par leur stand placé dans le Hall 1 s’impose. Une expo Van Life présente différents modèles nomades dans le couloir qui relie les halls 2 et 3, Volkswagen propose une expo de combis anciens et nouveaux, les 24H du Mans sont à l’honneur avec les 100 ans de l’épreuve mythique, les 100 ans de la marque Dollar sont à l’honneur avec une exposition de plusieurs modèles de la marque française, malheureusement disparue, Porsche fête les 60 ans du Coupé 911 et les 75 ans de l’enseigne et l’Obéissante, premier véhicule routier à vapeur construit en 1873 par Amédée Boilée se dévoile aux visiteurs du salon.

Rétromobile : on en prend plein les yeux

Comme chaque année, de nombreux artistes, artisans et commerçants spécialisés dans le vintage présentent leurs œuvres, travail ou produits. De quoi vous inciter à sortir la carte bleue par la multitude d’offres à découvrir sur place.

Les deux marques de motos premium françaises Brough Superior (et oui, elle est désormais sous giron français) et Midual sont également présentes sur le salon et découvrir leurs modèles est un vrai régal.

Certes on ne sait plus où poser les yeux une fois sur le Rétromobile mais quelques stands sont incontournables. C’est le cas d’Artcurial qui organise cette année encore la célèbre vente aux enchères et qui, bien sûr, expose les modèles mis en vente, ou Hedonic Machines, restaurateur Porsche et Land-Rover qui expose une superbe Targa bleue et deux anciens “Def”, Girardo & Co pour son expo Ferrari; 24H du Mans Classic, entre autres.

Sur place vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer une journée complète sur le Rétromobile ; nourriture, boissons et WC. Un petit bémol adressé tout de même à l’organisation ; ne pourriez-vous pas prévoir d’installer enfin des sièges sur le périmètre du salon ou à un endroit dédié, afin que les visiteurs évitent de s’assoir à même le sol pour manger leur sandwich ? À 24 euros le billet d’entrée ce ne serait pas un luxe.

Plus d’infos sur le Rétromobile en cliquant ici.

NOTRE GALERIE PHOTOS RETROMOBILE 2023 (crédit : monsieurvintage©)

Crédit photo : monsieurvintage© – DR

