Le papier peint de nouveau à la mode

Très à la mode des années 50 à 90, le papier peint s’était peu à peu effacé au profit de la peinture au début des années 2000. Aujourd’hui, il revient dans nos habitations avec des motifs rétros ou modernes et dans une conception écologique.

La star des seventies

Une des caractéristiques indétournables des années 70 était indéniablement le papier peint. Psychédélique comme l’époque, souvent fait de cercles ou de figures géométriques aux tons jaune, marron, orange et rouge, il modernisait une pièce tout en la rendant chaleureuse et design.

Papier rétro

Après une période où il fût délaissé, le papier peint mural revient sous des formes néo-rétros, tel qu’un papier peint panoramique qui habillera un mur d’une touche exotique, comme une rue de La Havane à Cuba, un avion biplan ou une photo du célèbre et indémodable « combi » de Volkswagen.

Tendance moderne

Si vos aspirations sont plus contemporaines, vous pouvez alors opter pour un visuel plus moderne avec un papier peint 3d. Différents motifs sont proposés pour donner un côté « design » et/ou original à votre intérieur, atelier ou bureau. Des tunnels, cartes du monde, animaux ou formes géométriques, autant de choix qui s’offrent à vous pour créer immédiatement une ambiance personnalisée à votre espace.

Et pour les adeptes de la 3D fans de vintage, Une fenêtre dans une alcôve, une cathédrale en 3D, une rue de province ou une ambiance « Old School » vous raviront.

Le papier peint devient écolo

En 2021, le papier peint a évolué. La tendance est à l’écologie, avec le papier peint intissé, qui ne comprend pas de couche de PVC et au papier biodégradable. Une démarche responsable pour décorer son intérieur tout en respectant la nature. Les imprimés sont à base d’encre Latex à base d’eau et le papier peint est totalement inodore.

Une tendance écologique qui incite les fabricants à utiliser également de l’encre sans solvant, du papier issu de forêts gérées de façon équitable ou recyclé et sans chlore.

Les origines du papier peint

Le papier peint trouve son origine en Chine. Le célèbre marchand/explorateur italien Marco Polo l’évoque en 1298, dans le recueil qui l’a rendu célèbre : « Devisement du monde », où il décrit la beauté des intérieurs chinois de l’époque. Le papier est dessiné et peint à la main mais lorsqu’il fera son apparition en France, au début du XVIe siècle, il sera fabriqué sur la base de papier dominoté, puis sur des planches à imprimer, à partir du XVIIIe siècle.

Le papier peint sera ensuite imprimé sur des chaînes mécaniques, avant de passer à l’héliographie, puis au numérique dans les années 2010.

Crédit photo : Pixabay©