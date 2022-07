Et si vous faisiez un road-trip d’aventurier à moto ?

La pandémie de Covid-19 nous a contraint à rester enfermés chez nous en 2020 et 2021. Enfin déconfinés, nous aspirons tous à une vie faite de liberté, de grands espaces et d’aventure. Le taux record de déplacements des Parisiens vers la campagne ne fait que confirmer cette nouvelle tendance. Et si, l’espace de quelques jours, vous jouiez à l’aventurier en partant sac sur le dos et au guidon de votre moto ?

Une soif de nature

Les confinements sont derrière nous, enfin espérons-le parce qu’il est déjà question d’envisager à nouveau le port du masque face à l’augmentation de cas de Covid-19 ces derniers jours. Mais restons positifs et profitons de ces moments de liberté qui nous sont offerts pour enfin s’échapper en pleine nature et vivre comme un aventurier.

L’équipement de base

L’idéal et les motards nous comprendront est de partir à l’aventure au guidon de sa moto, seul ou encore mieux, avec quelques amis. Nous vous livrons ici quelques conseils afin de préparer au mieux votre virée pour disposer du minimum nécessaire à votre escapade. Parce qu’il faudra prévoir quelques accessoires indispensables à ranger dans votre sac à dos, acheter un couteau multifonction parfait pour un trip survie, si vous optez pour un road-trip d’aventurier, une toile de tente légère, un allume-feu (ceux qui suivent l’émission “Retour à l’instinct primaire” sur RMC Découverte comprendront l’importance de cet outil) et une petite gamelle. Ceci est le matériel de base pour ceux qui veulent voyager légers et qui ont une approche survivaliste de l’aventure.

Pour les plus exigeants

Pour celles et ceux qui préfèrent davantage de confort et qui ont la chance de posséder une moto de style “GT”, avec top-case et valises latérales, vous pouvez compléter le matériel de base par un matelas pneumatique, un sac de couchage, une chaufferette pour les mains, un camping-gaz, un plaid pique-nique, quelques couverts de camping et pourquoi pas, un sac à dos glacière. Le but et vous l’aurez compris, est de partir en camping et de préférence, en camping sauvage.

La solution du camping sauvage

Bien sûr vous nous direz que le camping sauvage est interdit en France et vous aurez raison, mais le bivouac lui, est autorisé. Pour bivouaquer, il est préférable de se rendre dans un parc national, ou un parc naturel régional. Il en existe 7 dans l’hexagone pour les parcs nationaux et 50 pour les parcs naturels régionaux.

Le bivouac est autorisé dans ces parcs, à la condition de dormir à la belle étoile ou sous une petite toile de tente légère et de ne rester qu’une nuit, du couché au levé du soleil. Ce qui présage d’un lieu différent de couchage par nuit sur la durée de votre voyage. Il conviendra bien sûr de laisser le lieu de votre halte propre et non abimé.

Notre sélection des parcs où le bivouac est autorisé (ou presque)

• Le Parc national des Écrins

Situé en Isère et dans les Hautes-Alpes, ce parc plaira à tous les amateurs d’altitude puisqu’il s’agit du plus haut parc de France, avec 150 sommets de plus de 3 000 mètres. Le bivouac est autorisé de 19H00 à 9H00.

• Le Parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence)

Ce parc est situé à la frontière franco-italienne, dans le Sud-est de la France. Un endroit très riche au niveau de la flore, où vivent 153 espèces d’oiseau et 58 espèces de mammifères.

• Le Parc national des Pyrénées (Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques)

Le Parc national des Pyrénées offre une variété remarquable de paysages, entre le massif calcaire de Gavarnie, la montagne granitique de Cauterets, le pic du Midi d’Ossau et la vallée d’Aspe.

• Le Parc national de la Vanoise – Savoie

Son sommet culmine à 3 855 mètres. D’une grande richesse géologique, ce parc national dispose d’une très grande variété de flore et de faune.

• Le Parc national des Cévennes (Lozère, Gard, Ardèche)

Les paysages sont très beaux mais vous ne pourrez pas y dormir car le camping et le bivouac y sont interdits. C’est en revanche un joli road-trip pour découvrir de beaux paysages à moto.

• Le Parc naturel régional d’Armorique (Finistère)

Si vous aimez les landes, les tourbières, les falaises et les dunes, alors ce parc est fait pour vous. Nous vous conseillons de passer la nuit sur les sites réglementés car dans le cas contraire, il vous faudra l’accord du propriétaire du terrain.

• Le Parc naturel régional du Vercors (Drome et Isère)

• Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine (Indre-et-Loire et Maine-et-Loire)

Pour les passionnés d’architecture et d’histoire, avec les châteaux de la Loire à visiter.

• Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (Landes et Gironde)

• Le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne (Cantal et Puy-de-Dôme)

Les endroits interdits

Avant de partir dormir à la belle étoile au guidon de votre moto, renseignez-vous bien avant auprès des offices de tourisme pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il convient également de noter que camping et bivouac sont interdits dans les forêts et les bois, les chemins et les routes, les bords de mer, les sites classés, près d’un monument historique (périmètre de 500 mètres à respecter) et bien sûr ; les propriétés privées, sauf accord du propriétaire.

