La chemise est un des éléments incontournables du dressing masculin. Que vous la portiez avec une cravate et costume, casual avec une paire de jeans ou pour une occasion particulière telle qu’un mariage, elle ne mérite aucune faute de goût. Monsieur Vintage vous donne quelques conseils pour faire le bon choix.

une belle chemise pour homme ne se choisit pas au hasard. Il est important de prendre en compte votre morphologie pour choisir le bon style de coupe, le type de col et les manchettes.

Tout d’abord le tissu. C’est le plus important pour se sentir à l’aise lorsque vous enfilerez votre chemise, pour aller au bureau ou à l’occasion d’un événement comme un mariage par exemple. Sans hésiter, nous préconisons le 100% coton. Oubliez donc le synthétique pour vous focaliser sur une matière naturelle dans laquelle vous vous sentirez bien. En été ou dans les pays chauds, vous pouvez également opter pour du lin, ou de la soie si vous allez en soirée. L’essentiel étant de rester sur une matière naturelle.

Concernant la coupe, il en existe trois :

• La coupe cintrée

• La coupe droite

• La coupe ajustée

La coupe cintrée

Pour cette coupe proche du corps, il faut bien évidemment que vous ne possédiez pas de poignées d’amour messieurs. Autant dire que vous devez avoir la ligne, avec un ventre plat. Si vous êtes fin et musclé, ce n’est pas gênant, à condition de ne pas choisir une chemise trop moulante, au risque de passer pour Musclor qui sort de la salle de musculation.

La coupe droite

La coupe droite s’adresse davantage aux fans de vintage, puisque cette coupe a connu ses heures de gloire dans les années 80 et 90. Plutôt flottante, elle a un style particulier avec son flottement au niveau du torse et des manches.

La coupe ajustée

C’est un peu la coupe passe-partout. Elle s’adaptera autant à une morphologie fine que forte, tout en étant plus confortable que la coupe cintrée et plus jolie que la coupe droite. Les épaules sont mises en valeur et l’air circule entre le tissu et la peau, ce qui est agréable en période de fortes chaleurs.

Concernant le col, il en existe une multitude. Nous vous conseillons particulièrement le col inversé, signe d’un raffinement haut de gamme qui vous fera sortir du lot. Un modèle en popeline blanche et son col droit et retourné donne une touche de décontraction et de raffinement à la fois.

Pour les manches, vous pouvez opter pour des poignets classiques avec boutons mais si vous voulez sortir du lot, nous vous conseillons des manchettes sans boutons pour ajouter des boutons de manchettes discrets et originaux pour marquer la différence.

Pour le pantalon que vous porterez avec votre chemise, tout est possible : soit une paire de jeans et des sneakers pour être chic et décontracté à la fois, soit le costume, avec ou sans cravate tout est désormais possible et c’est tant mieux. Vous pouvez également opter pour une veste, que ce soit avec du denim ou un costume 3 pièces, si vous privilégiez le port du gilet, très élégant également.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : chemise pour homme