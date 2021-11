Celio fait son Black Friday jusqu’au 28 novembre 2021. Il vous reste quelques jours pour bénéficier de réductions qui vont jusqu’à -50%. Monsieur Vintage vous a concocté une sélection afin de vous rhabiller pour l’hiver.

Désormais décliné à tous types de produits, le Black Friday ne s’applique plus exclusivement aux produits bruns et high-tech. Parmi d’autres secteurs, la mode s’en est emparé pour proposer des opérations commerciales à cette époque tristounette de fin novembre.

Ainsi, la marque française de prêt-à-porter Celio propose une sélection de produits à tarifs réduits jusqu’à -50%. Nous y avons trouvé quelques vêtements sympas pour homme, voici notre sélection :

• Le pull col rond 100% coton vendu 39,99 euros. Notre coup de cœur ; le modèle beige, des couleurs automnales et pastelles très réussies. Pour le Black Friday, il est proposé au tarif de 19,99 euros, soit une remise de -50%.

• Le bomber beige. Élégant et à la coupe courte, ce blouson imitation daim est chic et décontracté. Vendu 29,99 euros soit une remise de -50%.

• Le Tee-Shirt des Rolling Stones. Indémodable, il fera toujours son effet sous une veste avec une paire de jeans et sneakers. Vendu 9,99 euros soit une remise de -50%.

• Le sweat “Rocky”. Vintage et référence directe au cinéma américain des années 70, le film est sorti en 1976, année de création de la marque Celio, ce sweat a un côté rétro très sporstwear. Il est vendu en gris au prix de 27,99 euros soit une remise de -30%.

• Le pull à col roulé kaki, chaud, chic et très élégant dans sa teinte kaki, il ira à merveille avec un blouson de cuir ou une veste chocolat. Il est vendu également en gris et bleu marine au prix de 27,99 euros, remisé à -30%.

• La veste en jean doublée sherpa. Indémodable, chaude et très agréable à porter, elle est vendue 41,99 euros soit une remise de -30%.

L’opération Black Friday de Celio se terminera le 28/11/2021 en soirée.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Black Friday