cryom : la marque de produits pour homme à découvrir

Au milieu des années 90, seuls 4% des hommes achetaient des produits pour le corps et le bien-être. Aujourd’hui, plus d’un homme sur deux achète les mêmes produits, c’est dire si le secteur de la beauté masculine a changé. Pour suivre cette évolution, la marque française cryom a été lancée en décembre 2021, proposant une large gamme de produits pour homme.

Une (r)évolution spectaculaire

À la fin des années 90, des magazines masculins tels que Men’s Health (Éditions Rodale) ou M (Masculin) trônaient en bonne place dans les linéaires des marchands de journaux. Un nouveau type de presse pour de nouveaux comportements d’achats masculins, signes d’un changement radical chez l’homme par rapport à l’entretien de son corps.

Une (r)évolution spectaculaire ! Ainsi, en 2020, le secteur de la beauté au masculin représentait quelques 55,4 milliards d’euros dans le monde. Trois fois plus qu’en 2015 ! En France, c’est un marché en pleine croissance (+ 25 % entre 2019 et 2020) qui pèse pour 10 % dans l’univers de la cosmétique et concerne toutes les générations, les plus jeunes en tête.

Une nouvelle forme de mise en beauté

Plus à l’aise avec l’idée de prendre soin d’eux-mêmes et de leur apparence, d’être connecté à leurs corps et à ses besoins, les générations Y et Z cassent totalement les anciens modèles, poussant leurs aînés à considérer l’estime de soi et le bien-être comme des valeurs essentielles au quotidien. Mieux, ils inventent une nouvelle forme de mise en beauté spécifiquement masculine, à mi-chemin entre le soin et le maquillage : le « grooming ». Une tendance parfaitement incarnée par la jeune marque de soins cosmétiques pour hommes cryom, que nous avons pu tester.

Le souci de la performance

Une inclusivité rare qui fait la puissance d’une marque volontairement pragmatique. Là où certaines marques vantent des formulations exclusives tout-en-un, cryom revendique son souci d’efficacité. Pour cela elle source ce qui se fait de mieux sur le marché, le transforme, l’adapte et/ou pense des formulations exclusives innovantes, toujours dans un souci d’apporter des réponses claires à ses clients.

Sensation « cryo » à base de caféine, de baies de Goji et de coenzyme Q10, effet tenseur à base de collagène et bave d’escargot, couleurs denses grâce à la combinaison de cires végétales et de pigments naturels… cryom repère et adapte aux spécificités de l’épiderme masculin les formules et les actifs les plus performants du moment pour construire une marque globale, capable de se glisser dans n’importe quelle routine quotidienne ou de créer l’événement. Par exemple en modifiant une couleur de barbe le temps d’une soirée.

Made in France

Sourçant soigneusement chaque laboratoire-partenaire pour son expertise, cryom fait formuler et fabriquer ses produits en France. Un savoir-faire made in France doublé d’une composition exigeante. Si cryom n’affiche ni ne cherche –pour le moment – aucune certification bio, beaucoup de ses produits sont composés de 86% à 99% d’ingrédients d’origine naturelle. La marque travaille actuellement au développement de produits spécifiques et inédits pour l’année 2023.

