Un panier gourmand pour découvrir nos terroirs

La cuisine française fait partie des meilleures au monde. Et ça n’est pas être chauvin que de l’affirmer, à en croire l’attrait des touristes pour nos tables, riches de 1 200 variétés de fromages, de 3 240 vins différents et de spécialités par centaines, originaires des six côtés de l’hexagone. Pour les plus gourmands et gourmets d’entre vous, curieux de découvrir des goûts multiples et différents, le panier gourmand est une solution originale, à découvrir à la maison.

La rivale de l’Italie

La France fait partie des cinq grandes cuisines du monde. Même si, sur le réseau social Instagram, les plats les plus populaires viennent d’Italie, d’inde, du Japon, de Corée du Sud et du Mexique (le Pérou est également en bonne position et parmi les dix premiers), l’hexagone continue, en Occident, de rivaliser avec l’Italie.

L’exception française

L’avantage français en matière culinaire réside dans l’ensemble de sa proposition, avec une très large gamme de plats, spécialités, desserts, vins et fromages. Sans oublier que sur nos 95 départements, 80 possèdent des vignobles. Véritable référence gastronomique, notre pays offre, au travers de toutes ses régions, des spécialités sucrées et salées. Des produits du terroir désormais disponibles au travers d’une large sélection de paniers gourmands. Un panier gourmand salé ou sucré qui, en fonction de vos goûts ou de ceux de vos amis fera le plaisir de vos papilles. Une solution possible grâce à la plateforme Biscuits et Compagnie, spécialisée dans l’épicerie française, sucrée ou salée.

Rétrospective culinaire

Les origines de la cuisine française remontent à fort longtemps et certains disent, sans que la véracité du propos ne soit réellement vérifiée, qu’elle a été inspirée par la cuisine romaine. Toujours est-il que notre gastronomie est née en France et qu’elle s’est véritablement développée à l’époque médiévale.

Le Moyen Âge (476 – 1492) et ses banquets, riche en plats et saveurs, est la période à laquelle le cuisinier Taillevent (Guillaume Tirel) rédige un ouvrage qui deviendra la référence culinaire française de l’époque : le Viandier. Une époque où, chez les nantis, les longues tables sont composées de multiples viandes ; lièvre, faisan, cygne, ours, héron, veau, bœuf, agneau et différents gibiers accompagnés de nombreuses fèves, choux et poireaux.

Après le Moyen Âge, la cuisine française devient le service dit “à la française”. Les nobles mangent aidés d’un couteau, d’une cuillère et … de leurs doigts. La fourchette ne fera son apparition qu’à la fin du 16ème siècle. Les repas sont alors constitués de plusieurs services, pouvant aller jusqu’à une douzaine, sachant qu’un service était composé d’un ensemble de différents plats, tous posés au même moment sur la table ! Il fallait avoir un sacré appétit.

À la fin de l’ancien Régime (1589 – 1789), marqué par la domination des grandes familles régnantes de France, les Bourbons, Les riches maîtres français ont fui le pays et leurs cuisiniers se retrouvent alors au chômage. Beaucoup se reconvertiront en créant des restaurants. C’est à cette période que se développera la grande cuisine française, ainsi que les ouvrages culinaires qui y sont associés.

Le 20ème siècle verra l’apparition de la nouvelle cuisine, en 1973, sous l’impulsion des critiques gastronomiques Henri Gault et Christian Millau (célèbres fondateurs du guide Gault & Millau en 1972). Une nouvelle cuisine qui viendra taquiner la haute gastronomie française et avec laquelle elle cohabitera, jusqu’à la fin du 20ème siècle. Aujourd’hui, de nouvelles approches culinaires ont fait leur apparition, telle que la cuisine moléculaire, où la chimie se partage la part belle à l’art.

L’attrait culinaire est devenu tellement fort en France, en 2022, que la cuisine se décline en émissions de télévision, en magazines, en chaînes TV, en ateliers, concours et autres événements médiatisés.

Crédit photo : Pixabay©

