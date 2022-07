La Vespa Pic Nic est arrivée en concessions

La légendaire Vespa se décline en version “Pic-Nic” pour l’été 2022. Équipée d’un panier en osier et d’une couverture pour déjeuner dans l’herbe, la guêpe de Piaggio est d’ores et déjà disponible en concessions, en versions 50 et 125 cm3.

Une approche romantique

Née le 23 avril 1946, la Vespa s’est vendue à plus de 18 millions d’unités à travers le monde. Plus qu’un scooter, le mythique deux-roues italien est le symbole de la “Dolce Vita” et de l’élégance. Habituée aux éditions spéciales et versions anniversaires, la Vespa compte 150 variantes depuis son lancement, il y a 76 ans. Elle est aujourd’hui déclinée en modèle “Pic-Nic”, pour un déjeuner sur l’herbe entre amoureux. Une approche romantique de la balade à deux roues.

Un design intemporel

Vespa a toujours représenté la joie de vivre et la rencontre avec le futur, grâce à une technologie avancée et une anticipation des tendances tout en restant fidèle à son design unique et intemporel. La Vespa Primavera en particulier, a toujours eu une « âme jeune » grâce à sa légèreté et son style. Et depuis la fin des années 1960, elle propose une mobilité alternative dans les villes de plus en plus encombrées de voitures.

Retour à la nature

Dans un monde qui redécouvre la beauté de l’expérience de la nature, la Vespa Primavera est désormais disponible dans la nouvelle version exclusive Pic Nic, créée précisément pour s’échapper du stress quotidien et savourer des moments de joie et de convivialité en plein air de manière glamour et insouciante, le tout avec des lignes stylées, des performances brillantes et une facilité de conduite digne de Vespa.

2 porte-bagages chromés

La Vespa Pic Nic est accompagnée d’un élégant panier de pique-nique en osier tressé, contenant un sac isotherme amovible très pratique, ainsi qu’une couverture. Fabriquée dans un tissu jacquard spécial qui reprend le motif du panier en osier, la couverture est résistante à l’eau et constitue donc l’accessoire idéal pour toute activité en plein air. Le panier ainsi que la couverture, tous deux ornés du logo Vespa Pic Nic, peuvent être confortablement transportés sur les porte-bagages chromés situés à l’avant et à l’arrière du véhicule, de série sur cette version spéciale, agrémentés d’une sangle en cuir marron qui sert également de poignée pour facilement transporter la couverture pliée.

Une version personnalisée

Disponible dans les coloris Vert Pic Nic et Gris Pic Nic avec d’élégants graphismes sur les côtés, la Vespa Pic Nic est également caractérisée par une selle bicolore dédiée, dans laquelle l’assise beige est contrastée par une bande en tissu marron foncé à l’arrière. La selle est également agrémentée d’un passepoil gris clair et d’une lanière avec le drapeau tricolore. La teinte marron foncé est également présente dans les inserts en caoutchouc du plancher et sur l’avant, avec des détails sur la cravate.

L’esthétique du véhicule se distingue également par une peinture métallisée et des jantes grises à bords diamantés. Comme chaque édition spéciale de Vespa, une plaque sur l’arrière du bouclier identifie la Vespa Pic Nic.

Les tarifs

La Vespa Pic Nic est disponible auprès des concessionnaires Vespa depuis début juillet, dans les cylindrées 50 et 125 au prix de 4 699€ et 5 699€, accessoires inclus. Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Vidéo sur les 75 ans de la Vespa (2021)

Crédit photo : Piaggio©

