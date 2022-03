Empreint d’un brin de nostalgie, vous vous armez de votre stylo plume pour convaincre votre futur employeur de vous embaucher à l’aide d’un curriculum vitae manuscrit. Mais, est-ce une bonne idée ? Est-il encore possible de présenter un CV écrit à la main pour décrocher un emploi de nos jours ?

Le CV dactylographié est devenu la norme et les candidats sont nombreux à utiliser des modèles de CV à remplir à l’ordinateur au moment de créer leur dossier de candidature. En effet, si la lettre de motivation manuscrite est généralement plus répandue, le CV manuscrit se fait beaucoup plus rare.

Toutefois, la pratique n’a pas encore entièrement disparu… Découvrez les raisons, les avantages et les inconvénients de rédiger votre CV à la main lors de votre recherche d’emploi.

Une initiative pour montrer sa créativité

Le CV manuscrit peut être une option pour démontrer votre créativité et vous démarquer face aux autres candidats. Il est certain qu’en utilisant votre plus belle plume, le recruteur ne risque pas de passer à côté de votre curriculum vitae et se souviendra facilement de votre candidature.

Mais attention, cette originalité doit être justifiée. Le CV manuscrit peut être utilisé pour un poste qui demande des qualités artistiques ou graphiques. Il est peu probable que cette stratégie fonctionne pour postuler dans la finance, l’administration ou la restauration, par exemple.

Rédiger votre CV à la main pour donc vous aider à aiguiser la curiosité du recruteur, à condition que le cadre et les circonstances le permettent.

Le recruteur en fait expressément la demande

Les recruteurs peuvent faire toutes sortes de demandes aux candidats, et ils ont généralement leurs raisons. La règle d’or lors d’un processus de recrutement est de suivre à la lettre les exigences du recruteur, même si celles-ci ne sont pas toujours claires ou compréhensibles.

Par conséquent, si le recruteur vous demande de lui envoyer un CV manuscrit, il est conseillé de vous appliquer. Il peut, par exemple, être en train de tester votre capacité à écouter et à suivre les consignes qui vous sont données.

À la recherche d’un emploi au Japon

Le Japon est une destination qui fait rêver et de nombreuses personnes souhaitent tenter leur chance au pays du soleil levant. Trouver un emploi dans une entreprise japonaise n’est pas toujours facile et il est essentiel de respecter certains codes pour mettre toutes les chances de son côté.

Au Japon, le CV type se présente sous la forme d’un formulaire de deux pages à remplir à la main. Ce formulaire peut être trouvé facilement dans le commerce ou auprès de votre université si vous êtes étudiant.

En effet, la culture japonaise est sensible à l’écriture et possède une tradition très forte liée à la calligraphie. Le CV manuscrit peut donc être une excellente idée si vous souhaitez travailler au Japon.

Avantages de rédiger un CV manuscrit

Rédiger son curriculum vitae à la main peut avoir certains avantages. Un CV manuscrit est plus personnel et authentique qu’un CV rédigé à l’ordinateur. Il peut vous permettre de montrer davantage votre personnalité au recruteur.

Envoyer un CV manuscrit peut également être une manière de démontrer que vous avez consacré de nombreux efforts pour obtenir le poste. Vous avez passé du temps à peaufiner votre candidature, ce qui est un gage indéniable de volonté et persévérance et peut convaincre le recruteur de vous donner votre chance.

Inconvénients d’écrire son CV à la main

Malgré ces quelques bons côtés, la majorité des recruteurs considèrent qu’il vaut mieux éviter de présenter un CV manuscrit pour être pris au sérieux. En effet, un CV rédigé à la main peut paraître négligé et peu professionnel en comparaison avec un CV classique dactylographié.

Il s’agit d’une pratique devenue depuis longtemps obsolète qui peut faire croire au recruteur que vous ne savez pas comment utiliser un ordinateur. La technologie fait partie de notre quotidien et il est indispensable de posséder les compétences informatiques élémentaires pour décrocher un emploi.

Enfin, le CV manuscrit est une arme à double tranchant. Si certains considèrent qu’il démontre une importante détermination, d’autres pourront avoir l’impression que vous n’êtes pas soucieux du détail et que vous n’êtes pas réellement intéressé par le poste à pourvoir.

Source image : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : comment rédiger son CV