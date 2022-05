Le catfishing et la sécurité dans les applications de rencontre

Comme le dit le personnage principal de la série télévisée « House », “tout le monde ment”. Et le psychologue Robert Feldman, de l’université du Massachusetts, a même effectué une recherche, dont les résultats montrent que 60 % des gens mentent toutes les 10 minutes de conversation. Des statistiques assez inattendues, n’est-ce pas ? Bien sûr, nous ne parlons pas ici de mensonges purs et simples. Souvent, nous nous abstenons simplement de dire quelque chose, parfois nous embellissons et ajoutons un peu de nous-mêmes. Mais techniquement, il s’agit toujours d’un mensonge.

Une situation encore plus critique se présente aujourd’hui sur Internet. En particulier dans le domaine des rencontres en ligne. Nous voulons tous paraître meilleurs, plus intéressants et plus attirants que nous le pensons. Et parfois, cela dépasse toutes les limites. Il existe même un terme pour désigner ce type de tromperie sur le Web : le « catfishing ».

Le catfishing est un type de tromperie, où une personne crée sur Internet une personnalité totalement irréelle, à laquelle elle ne correspond pas. Malheureusement, la tendance sur de nombreux sites de rencontre est décevante — des personnes complètement différentes se cachent de plus en plus souvent derrière de beaux profils.

Quels sont les mensonges les plus fréquents sur Internet ?

En 2021, la société Kaspersky Lab et B2B International ont publié des données de recherche sur le thème des mensonges sur les sites de rencontre. Les résultats se sont révélés assez révélateurs :

• 57 % des participants ont admis avoir légèrement embelli les informations les concernant sur un site de rencontres ;

• Parmi les hommes mariés, 67% ont déclaré avoir écrit un mensonge dans le questionnaire (principalement sur leur statut marital) ;

• Souvent, les mensonges sont liés à l’âge, au statut social et aux centres d’intérêt ;

• 34 % des femmes disent qu’elles mentent sur elles-mêmes sur les sites de rencontre afin que les violateurs ne puissent pas utiliser leurs données réelles à leurs propres fins.

Il est intéressant de noter qu’environ 5 % des personnes interrogées ont admis qu’elles utilisaient des sites de rencontres en cachette de leur partenaire. Et 3 % ont déclaré s’être inscrits sur une plateforme de rencontres pour trouver l’âme sœur. Les exemples énumérés ci-dessus sont plutôt inoffensifs. Oui, ils déforment partiellement l’idée que l’on se fait d’une personne, mais pas à 100%. Mais avec le catfishing, la situation est complètement différente, car nous parlons d’un changement complet de personnalité sur un site de rencontres et sur Internet en général.

Le catfishing, ses conséquences et comment y résister

Beaucoup d’entre vous se souviennent probablement du buzz autour d’une jeune motarde, Yasuko, qui a rassemblé en peu de temps 18 000 followers sur Twitter. Les jolies photos de la jeune fille attiraient les abonnés, et le public était très actif sur sa page. Il est vite apparu que Yasuko était en fait un motard de 50 ans, Zungi. Il a simplement utilisé l’application FaceApp, qui change radicalement son apparence. D’ailleurs, même après la révélation du secret de Zungi, il continue à maintenir un compte twitter au nom de la jeune fille Yasuko. Cependant, l’activité de l’audience a considérablement diminué.

La situation est similaire sur les applications et sites de rencontre. Des milliers de personnes dans le monde entier créent des comptes qui sont totalement faux. Les photos d’autres personnes et une biographie fictive sont totalement banales pour de nombreux contemporains. La personne de l’autre côté de l’écran peut même ne pas deviner avec qui elle communique réellement. Mais derrière un beau profil sur un site de rencontres de rencontres, n’importe qui peut se cacher — un fraudeur, un criminel, ou tout simplement une personne perturbée.

Identifier le catfish par son comportement et pas seulement

Il peut être assez difficile pour un utilisateur inexpérimenté du site de rencontres d’identifier un catfish. C’est pourquoi nous voulons donner quelques conseils sur la façon de déterminer un catfish et sur les points auxquels vous devez prêter une attention particulière :

1. Votre relation virtuelle progresse trop rapidement. Les catfish peuvent être trop ouverts et émotionnels, ils sont trop actifs et persistants. Et après un jour ou deux de votre communication, ils peuvent même vous avouer leur amour. Méfiez-vous de cela.

2. Vous ne communiquez que par correspondance. Si votre interlocuteur s’oppose par tous les moyens possibles à la communication par vidéo, c’est l’un des principaux signes de catfishing. Il y a probablement une personne complètement différente derrière les photos de l’application de rencontre.

3. Les histoires de l’autre personne sont trop improbables. On peut vous raconter des histoires incroyables de voyages, d’aventures, d’événements inimaginables, etc. Elles sont intéressantes, mais elles comportent généralement très peu de détails. Il est fort probable que la personne les ait inventées.

4. Votre interlocuteur n’a pas de profils dans les réseaux sociaux. Il est possible qu’une personne ait créé un profil fictif sur un site de rencontres, mais elle ne souhaite pas jouer le rôle jusqu’au bout et inscrire une personnalité fictive dans les réseaux sociaux.

5. Après avoir gagné en confiance, la personne commence à vous demander de l’aide. N’oubliez pas que si une personne que vous ne connaissez pas personnellement vous demande un soutien financier, il s’agit d’une fraude à 100 %. En aucun cas, vous ne devez transférer de l’argent à une personne que vous ne connaissez pas personnellement.

Mais le moyen le plus efficace de ne pas tomber dans les pièges des Catfish est de faire connaissance et de communiquer non pas par correspondance, mais par vidéo. C’est la seule façon de voir quel genre de personne se trouve en face de vous, comment elle est vraiment, quel est son comportement, etc. En outre, le contact visuel (même si c’est par le biais d’une webcam) encourage les interlocuteurs à dire plus de vérité sur eux-mêmes. Vous savez probablement vous-même qu’il est beaucoup plus facile de mentir dans un message que de le dire personnellement de vive voix, en voyant l’interlocuteur en face de vous.

Aujourd’hui, de nombreux sites et applications mettent en œuvre la fonction de chatroulette. Mais tout le monde ne les utilise pas encore. Les catfishs continuent à créer leurs comptes fictifs idéaux et à mentir à des interlocuteurs naïfs dans leur correspondance. Comment éviter de tomber dans ce piège ?

Nous vous recommandons d’utiliser les chatroulettes au lieu des sites et applications de rencontre habituels. Chaque vidéo de chat de ce type est une plateforme où vous pouvez discuter avec de nouvelles personnes en face à face via une vidéo. C’est un grand avantage car vous pouvez voir la personne immédiatement et entendre sa voix. En outre, la plupart des chatroulettes fonctionnent selon le principe du hasard — elles mettent en relation des utilisateurs totalement aléatoires. Cela signifie que le catfish ne peut physiquement pas choisir sa « cible » ici. Si l’interlocuteur se déconnecte, il sera presque impossible de le retrouver dans la tchatroulette.

Parmi les chatroulettes les plus intéressantes, on peut citer ome.tv, bazoocam.org, videochat-fr.com. Ces sites ont fait leurs preuves dans l’espace Internet, ils ont une large base d’utilisateurs et des conditions d’utilisation transparentes.

Remarque ! La plupart des chatroulettes proposent un chat de texte et de vidéo. Nous vous déconseillons de vous limiter uniquement à la correspondance, car vous augmentez ainsi le risque d’être confronté à une tromperie.

Résumons

Le catfishing est un gros problème dans le secteur des rencontres aujourd’hui. Ce n’est pas un problème si une personne embellit simplement sa personnalité et n’a pas d’intention malveillante. Mais il existe d’autres situations où le catfishing devient un outil de tromperie, de fraude et de chantage. Et c’est grave.

Nous ne disons pas que vous devez complètement abandonner les sites et les applications de rencontre classiques. Mais nous vous recommandons tout de même d’utiliser des plateformes où vous pouvez communiquer par vidéo, et pas seulement par texte. Et bien sûr, n’oubliez pas les règles de base de la sécurité sur Internet. Malheureusement, il existe encore de nombreuses personnes sur le Web qui sont prêtes à profiter de votre naïveté et de votre crédulité à des fins égoïstes. Soyez attentif, fréquentez des sites qui ont fait leurs preuves et profitez de la compagnie agréable de personnes réelles !

Crédit photo : Unsplash

Étiquettes : Catfishing