Automobile : le marché du neuf à -10% en mai 2022

La PFA (Plateforme automobile) vient de communiquer les chiffres du marché neuf automobile pour le mois de mai 2022. Les ventes continuent irrémédiablement de baisser et ce, depuis le 12ème mois consécutif. Sur le mois de mai 2022, la tendance est à -10% et en cumulé sur cinq mois depuis le 1er janvier 2022, elle est de -16,91%.

Entre confinement et guerre en Ukraine

D’abord il y eût la Covid 19 et ses confinements à répétition, sa surconsommation de “produits bruns” incluant les ordinateurs, smartphones et téléviseurs. Compagnons indispensables de nos enfermements, ils ont déclenché la pénurie des semi-conducteurs, à l’origine de l’allongement des délais de livraison des voitures neuves. Puis on pensait voir le bout du tunnel avec la vaccination, on commençait à revivre jusqu’au conflit en Ukraine, entamé le 24 février 2022.

Inflation, baisse du pouvoir d’achat, augmentation du prix de l’essence, autant d’éléments qui continuent de plomber le marché du neuf automobile. Du 1er janvier au 31 mai 2022, les ventes de voitures neuves se sont effondrées de -17%. Il s’est vendu 600 897 unités sur la période, contre 723 257 en 2021.

Selon François Roudier, directeur de la communication de la PFA, l’année 2022 pourrait même s’avérer être pire que l’année 2020 alors que la Covid bloquait l’économie. Alors que les années “normales” enregistraient une moyenne de 2,2 millions de véhicules neufs vendus par an, l’année 2022 ne dépassera pas les 1,4 million.

Mai 2022 : -10%

Pour mai 2022, sur le marché français, il s’est vendu 126 810 voitures neuves contre 141 040 en mai 2021. Sur la même période, le groupe Stellantis enregistre une chute des ventes de -9,8%, Renault est à -7,5%, Toyota à -7,7% et les autres groupes automobiles à -12,4%.

Sur les cinq premiers mois de l’année, 600 894 véhicules particuliers se sont vendus, contre 723 257 unités en 2021 sur la période homologue. Les ventes pour 2022 se répartissent comme suit :

• 197 409 pour Stellantis (-22,1%)

• 138736 pour Renault (-15,4%)

• 36 528 pour Toyota (-18%)

• 228 221 pour les autres groupes automobiles (-12,6%)

40,5% de parts de marché pour l’hybride et l’électrique

Concernant le type d’énergie, l’hybride et l’électrique continuent d’avoir le vent en poupe, avec respectivement 28,6% (dont 8,5% d’hybride rechargeable) et 11,9% de parts de marché (171 892 et 71 444 unités vendues sur les cinq premiers mois de l’année). Les véhicules essence représentent 37,7% des ventes, le Diesel 16,6% et la bicarburation 4%. Les véhicules neufs équipés au Superéthanol représentent 1,2% des ventes.

Enfin, les Suv continuent d’avoir la cote avec 46% de parts de marché, ex-aequo avec les berlines (46%). 4% des véhicules neufs vendus sur les 5 premiers mois de 2022 étaient des breaks, 1% des coupés/cabriolets et 3% des monospaces.

Le TOP 10 des ventes de voitures neuves du 1er janvier au 31 mai 2022

La Peugeot 208 II reste la voiture la plus vendue depuis le début de l’année 2022, suivie par la Citroën C3 III. Les 10 meilleures ventes de voitures neuves sont des marques françaises.

Crédit photo : Pixabay©

