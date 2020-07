La Mercedes 200 D fête ses 55 ans

Juillet 1965, Mercedes sortait la 200 D, rafraîchissement de la gamme W110 qui se vendra à 161 618 unités entre 1965 et 1968. Cela fera 55 ans le mois prochain.

Aussi fiable que paresseuse

La Mercedes 200 D fait partie de ces berlines un peu mollasses mais ô combien fiables et avaleuses de kilomètres. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si de nombreux modèles ont dépassé le million de kilomètres ou plus encore, comme ce taxi grec qui a parcouru 4,6 millions de kilomètres au volant de sa Mercedes 200 D, qu’il avait acheté d’occasion avec 500 000 km au compteur ! Il avait roulé 28 ans avec son modèle d’occasion, un achat pour le moins pertinent.

Une certaine classe

Avec sa calandre typique à 12 pans rectangulaires, ses phares ronds chromés, ses ailes arrière à l’américaine ; saillantes et remontant légèrement, sa banquette à l’avant, son compteur vertical, ses fauteuils certes moelleux mais sans aucun maintien, la Mercedes 200 D avait la classe et a séduit de nombreux automobilistes.

La reine des taxis

Elle a d’abord séduit les particuliers, qui voyaient en elle une élégante remplaçante de la rondouillarde « Type Ponton », d’une autre époque puis, les taxis, séduits par sa consommation réduite de 25% en regard du modèle équivalent en essence. Pour seulement 4% de plus à l’achat, ils allaient pouvoir consommer ¼ de carburant en moins et rouler plus longtemps.

Des accélérations laborieuses

Le hic avec cette Mercedes 200 D et bien, c’était son grand manque de vivacité. Son bloc 4 cylindres Diesel de 55 chevaux amenait péniblement chauffeur et passagers à la vitesse maximale de 130 km/h, dans un tonnerre de bruit et un nuage de fumée, après un long moment d’accélération. Un défaut rattrapé par son habilité et son confort, heureusement.

Aujourd’hui, cette mémère tranquille se trouve difficilement car il existe très peu d’annonces. Comptez en moyenne 6 000 euros pour une occasion (source lesanciennes.com).

FICHE TECHNIQUE MERCEDES 200 D (1965-1968)

Moteur

Moteur : 4 cylindres

Disposition : longitudinale avant

Carburant : Diesel

Alimentation : injection

Cylindrée : 1 988 cm3

Puissance : 55 chevaux

Transmission : propulsion

Boîte de vitesses : manuelle à 4 rapports

Dimensions/poids

Longueur : 4,73 mètres

Largeur : 1,79 mètre

Hauteur : 1,49 mètre

Empattement : 2,70 mètres

Poids : 1 350 kg

Vitesse maximale : 130 km/h

Étiquettes : Mercedes