Choisir un quad enfant à petit budget

L’après confinement a fortement contribué à l’explosion des loisirs de plein-air et activités extérieures. Le vélo, comme le deux-roues et le quad en font partie, notamment en électrique. Le quad pour enfants fait partie de ces distractions, qui représentent un budget non négligeable. Mais certains acteurs proposent des solutions abordables, pour que vos bambins s’amusent à moindre frais.

Nouvelles tendances

Depuis le 11 mai 2020, date tant attendue du déconfinement, le vélo et le deux-roues ont le vent en poupe. D’abord pour éviter de rester coincé dans les bouchons, mais également pour ne pas reprendre les transports en commun et se retrouver potentiellement exposé à la Covid-19. D’autres activités roulantes ont également la cote, telle que le quad pour enfants. Une distraction qui peut s’avérer coûteuse.

Des quads à budget contenu

Certains acteurs du marché proposent cependant des produits, qu’ils soient thermiques ou électriques, à des prix abordables. C’est le cas de la plateforme lebonquad spécialisée dans la vente de motos et de quads pour enfants.

Deux niveaux de puissance et deux types d’énergie sont proposés :

Moteur 50 cm3 thermique

Pour débuter en quad et pour les 6-12 ans, c’est la cylindrée idéale. Pour les tarifs, comptez entre 280 et 380 euros dans la marque LBQ (lebonquad) et de 300 à 400 euros pour la marque Kerox (marque française créée en 2009).

Moteur 110 cm3 thermique

Pour les enfants plus grands, à partir de 12 ans et à condition que votre chérubin soit déjà familiarisé au 50 cm3, le 110 cm3 est une solution plus dynamique qui permet de ressentir davantage de sensations. Côté budget, comptez entre 500 et 700 euros chez LBQ et de 629 à 800 euros dans la marque Kerox.

Moteur électrique 800W

Autre possibilité qui est loin d’être inintéressante : le quad électrique enfants. Son gros avantage ? Le bruit bien sûr, un plus non négligeable pour les parents qui ont aménagé un terrain chez eux et à proximité duquel vivent des voisins. Ces derniers vous diront merci si vous optez pour l’électrique. La version 800W correspond à un 50 cm3 thermique et se vend environ 490 euros chez LBQ comme chez kerox.

Moteur électrique 1000W

Un quad électrique de 1000W correspond à un quand thermique de 110 cm3. Il s’adresse par conséquent aux plus grands et aux plus expérimentés. Également silencieux, vous en trouverez à 700 euros en cliquant ici.

Interdit sur route ouverte avant 14 ans

À noter que l’utilisation d’un quad enfants est interdite sur route ouverte. Il vous faudra donc, chers parents, vous rendre sur un terrain privé de type terrain de cross équipé et homologué, ou encore d’aménager vous-même un terrain chez vous, si vous disposez d’une surface conséquente, pour que votre enfant pratique cette discipline.

Pour rouler au guidon d’un quad sur route, il faut avoir au moins 14 ans et être titulaire du permis AM (BSR) qui autorise la conduite des cyclomoteurs et scooters de 50 cm3.

Protéger vos enfants : la priorité

Et pour protéger au mieux votre enfant, n’oubliez pas que le premier matériel à acheter avant de monter sur un quad, comme sur tout deux-roues, reste l’équipement de protection. Pour cela, prévoyez un budget de 100 euros pour le casque, 40 euros pour les gants, 30 euros pour une paire de genouillères, 80 euros pour un plastron (pour protéger le haut du corps), 30 euros pour un masque, 30 euros pour la protection des cervicales (tour de cou), 25 euros pour un maillot et 120 euros pour des bottes, soit un budget total de 455 euros.

Important : achetez ce matériel neuf, point indispensable notamment pour le casque, afin que votre enfant dispose d’un matériel de protection qui n’ait jamais subi de choc.

Crédit photo : Pixabay©

