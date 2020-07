Essai auto : nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid automatique, la crapahuteuse des villes !

Le mois dernier, Suzuki présentait à la presse les nouvelles versions hybrides de la Swift Sport et du modèle Ignis. Ce Dernier, qui fête ses 20 ans cette année, conserve son statut de plus petit Suv, avec des dimensions extérieures rikiki et un habitacle spacieux, où les plus d’1m80 tiennent sans se plier. La petite citadine de Suzuki propose plusieurs avantages, comme l’hybridation légère qui vient soutenir le thermique, son tarif attractif et son équipement complet. Nous l’avons essayée.

Les hybrides de Suzuki

Après l’essai de la nouvelle Swift Sport Hybrid (que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien), nous avons pris le volant de la petite Ignis de Suzuki, qui reçoit elle aussi un nouveau moteur : le bloc 4 cylindres 1.2 Dualjet, associé au système d’hybridation légère SHVS 12V (48V sur la Swift Sport).

Un nouveau moteur qui est une évolution technologique du précédent, par une mise à jour qui comporte :

Un double système d’injection couplé à un calage variable de la distribution électrique à l’admission

Une pompe à huile à débit variable

Des gicleurs de refroidissement de piston pilotés par une électrovanne

Un dispositif de contrôle du circuit de refroidissement

Des nouveautés qui permettent à la nouvelle Ignis de conserver un certain dynamisme tout en baissant la consommation du véhicule. Un rendement énergétique amélioré grâce à l’association du bloc thermique et du système d’hybridation légère Suzuki.

20 ans déjà

La première génération d’Ignis est sortie en janvier 2000. Produite jusqu’à 2008 sous deux types : FH entre 2000 et 2003 et MH entre 2003 et 2008, le petit Crossover japonais est revenu sous la forme d’une seconde et toute nouvelle génération en janvier 2017. Restylée depuis janvier 2020, cette seconde génération arbore aujourd’hui une nouvelle calandre type Jimny IV (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien), le Jimny qui fêtait ses 50 ans en mars dernier, ainsi qu’un nouveau bouclier avant (et arrière) avec sabot de protection en aluminium.

Quelques chiffres

Suzuki se place à la 3ème place des ventes de véhicules hybrides non rechargeables, en France, sur les 5 premiers mois de l’année 2020, avec 3 353 unités vendues. En 1ère position, on retrouve Toyota qui a vendu 17 289 voitures hybrides entre janvier et mai 2020, devant l’américain Ford en seconde position avec 3 848 hybrides écoulées.

Suzuki a doublé ses ventes en France, entre 2013 (15 936 véhicules vendus) et 2019 (30 758 véhicules vendus). À fin mai 2020 et malgré la crise du Coronavirus, le fabricant japonais a écoulé 21 500 véhicules.

Sur le segment des autos hybrides, les ventes du modèle Ignis représentent 20% chez Suzuki (55% pour la Swift).

La clientèle de l’Ignis est majoritairement féminine, avec 62% de femmes qui achètent le modèle.

Depuis son lancement en janvier 2017, la Suzuki Ignis s’est vendue à 17 355 exemplaires, dont 34% hybrides, 25% en 4 roues motrices, 25% en thermique manuel et 16% en automatique. La boîte auto, qui connaît un succès grandissant en France, tous fabricants confondus.

La Suzuki Ignis a enregistré 1 200 commandes en France sur le mois de juin 2020, contre 500 ventes mensuelles habituellement.

Un look de crapahuteuse

Avec son design cubique, ses barres de toit, ses passages de roues noirs, sa garde au sol de 18 cm, ses boucliers an aluminium et sa face avant revue, la nouvelle Suzuki affiche un look de baroudeuse sympathique. Une aventurière des villes qui se faufilera aussi bien sur le goudron qu’hors des sentiers battus.

En route

Ce qui surprend de prime abord au volant du nouvel Ignis Hybrid, c’est l’habitabilité. Petite à l’extérieur mais grande à l’intérieur, une recette qui avait fait le succès de la Renault Twingo à son lancement en 1992, l’Ignis accueille un grand conducteur (ou passager) sans sourciller. Avec mon 1,88 mètre, je me glisse sans aucun problème derrière le volant et sans toucher le plafond de la tête, la garde au toit étant élevée.

Et malgré le réglage bien en arrière de mon fauteuil, il reste encore une peu de place à l’arrière pour un grand (voir la photo ci-dessous avec les jambes de votre serviteur assis sur le siège arrière gauche). Un très bon point pour cette citadine bien pensée.

Ergonomique

À bord les commandes tombent naturellement sous les doigts. Qu’il s’agisse du réglage de la climatisation, de la radio, la ventilation, de l’ouverture des vitres, l’ergonomie est bonne et on ne passe pas son temps à chercher de longues minutes « c’est où qu’on fait quoi ». Avec son écran tactile façon tablette de 7 pouces sortis du tableau de bord, Suzuki joue à fond la carte de la modernité connectée. Le compteur assez sobre distille les informations essentielles sous sa casquette sombre : grand compteur à vitesse digital rond et un plus petit avec le compte-tours, dont la zone rouge apparaît à 6 500 tours/mn.

Les ceintures de sécurité se trouvent et s’enclenchent aisément, l’assise est bonne, comme la visibilité générale.

Bien équipée de série, comme la Swift

Notre Ignis Hybrid est, à l’instar de sa grande sœur Swift, bien dotée d’origine. Elle reçoit en effet de série et pour 18 500 euros l’équipement suivant :

Des feux de jour à LED

L’aide au démarrage en côte

Alerte de changement de trajectoire

Allumage automatique des feux

Démarrage sans clef

Jantes en alliage de 16 pouces

Régulateur/limiteur de vitesse

Sièges arrière coulissant

GPS

Climatisation automatique

Caméra de recul

Projecteurs antibrouillard

Alerte de franchissement de ligne

Fonction Android auto et Apple Car Play

Rails de toit

Sièges avant chauffant

Système multimédia avec écran tactile de 7 pouces

Volant 3 branches gainé de cuir

4 vitres électriques

Vitres arrière teintées

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie

Répétiteur de clignotant intégré au rétroviseur extérieur

Palettes derrière le volant (en position « Manuelle »)

La seule option payante de notre modèle d’essai est la peinture métallisée So’Color (biton : toit noir et caisse orange) facturée 750 euros, soit un prix total de 19 250 euros.

Boîte auto : peut mieux faire

À l’usage, les passages de rapport via la boîte automatique CVT marquent quelques trous à l’accélération, un phénomène qui disparaît en position manuelle avec le passage des vitesses qui se fait alors au volant, à l’aide des palettes. La boîte reste globalement assez molle, toujours en position automatique.

Freinage correct mais sans plus

L’auto freine bien mais sans plus. Les tambours à l’arrière limitent la puissance de freinage en cas d’arrêt brutal. Autant le savoir pour anticiper le freinage, en précisant que la sécurité n’en pâtit à aucun moment.

Bonne tenue de route et comportement sain

Sur route goudronnée comme sur les chemins, la nouvelle Ignis bénéficie d’un excellent comportement. La tenue de route comme la tenue de cap sont bonnes et envisager les petites routes de terre est tout à fait possible, grâce à une garde au sol de 18 cm, un empattement court (2,43 mètres) et des angles d’attaque (20°) et de sortie (38,8°) adaptés.

D’abord une citadine

Reine de la ville avec un rayon de braquage court et ses dimensions réduites, l’Ignis s’essouffle un peu plus sur autoroute, où le bruit du vent se fait entendre passé 120 km/h et où il faut jouer du levier de vitesse pour dépasser en sécurité.

À noter que la suspension un peu rigide rend les voyages plus longs un peu « raides » pour les vertèbres.

Une consommation raisonnable

Aidé par l’hybridation légère SHVS, le moteur thermique consomme peu, avec une moyenne de 5,5 litres aux 100 km lors de notre essai, réalisé de façon dynamique.

GALERIE D’IMAGES SUZUKI IGNIS HYBRID PACK AUTO 2020

Bilan

La nouvelle Suzuki Ignis surprend une fois de plus par son habitabilité intérieure optimisée et ses dimensions extérieures réduites. Avec une bouille vraiment craquante, des coloris acidulés (voir notre photo ci-dessous) et un rapport prix/équipement imbattable, cette citadine hybride en fera craquer plus d’un, ou plus d’une quand on sait que ce sont les femmes qui achètent majoritairement le modèle (à 62%). Parfaite en ville mais limitée sur les longs trajets par son coffre de 260 litres (heureusement que les sièges arrière coulissant permettent de grapiller du volume) et son moteur un brin léger de 1 197 cm3, elle propose une solution très intéressante pour qui veut se démarquer et rouler dans une auto très bien équipée.

NOTE : 16/20

Les +

Son look

Les coloris

Son habitabilité

Sa consommation réduite

Son équipement très complet

Sa garde au sol

Les –

Freinage perfectible

La boîte auto (quelques creux à l’accélération)

