Vente de prestige Artcurial Motorcars à Monaco le 21 juillet 2020

La maison de ventes aux enchères Artcurial sera de retour à Monaco le mardi 21 juillet 2020 pour « LA VENTE PRESTIGE MONACO ». Une vente qui se déroulera en plein cœur de la principauté, puisqu’elle aura lieu à l’Hôtel Hermitage, situé Square Beaumarchais.

Retour sur le rocher

Artcurial Motorcars sera de retour à Monte-Carlo le 21 juillet 2020 pour une vente aux enchères exceptionnelle. Parmi les 90 Automobiles de collection présentées, GT, Supercars, Classiques et estivales, deux Mercedes-Benz 300 SL, un Papillon de 1955 (estimation 1,2M/1,4M€) et un Roadster (800 000/1M€), une Pagani Huayra Roadster de 2019 (2,5M/3M), et enfin une Ferrari F40 de 1990 (900 000/1M€).

Une référence du sport automobile

La Principauté de Monaco est l’un des lieux les plus glamour du monde et reste une référence de la passion automobile avec ses deux courses parmi les plus mythiques de l’histoire : le Rallye Monte-Carlo et le légendaire Grand Prix de Formule 1. C’est donc tout naturellement qu’Artcurial Motorcars choisit de revenir sur le rocher après ses vacations à succès de 2012 (les réserves de S.A.R le Prince de Monaco), 2013, 2015 et 2017 ! Cette nouvelle vente réunira l’intégralité des voitures dans une exposition partagée entre le Musée de Voitures de SAS le Prince de Monaco et la célèbre Place du Casino !

30 voitures sans prix de réserve

Quant à la vente aux enchères elle-même, Artcurial Motorcars a choisi un des plus prestigieux palaces de la Principauté : l’Hôtel Hermitage ! Seront présentées 90 voitures de collection, dont près d’un tiers présenté sans prix de réserve et devrait encore une fois illustrer les facettes du célèbre rocher : élégance, prestige et rareté.

Mythiques Mercedes- Benz

Mercedes-Benz 300 SL Papillon moteur NSL de 1955, estimée entre 1, 2M et 1, 4M€

Ce coupé 300 SL constitue une vraie rareté, pour plusieurs raisons : historique suivi, faible nombre de propriétaires, faible kilométrage, options roues Rudge et moteur NSL, carrosserie d’origine, sellerie cuir d’origine, ‘matching numbers’. Elle est également accompagnée de ses outils, cric et maillet d’origine et de son jeu de valises. Pour la première fois présentée dans une vente aux enchères, elle constitue l’occasion d’acheter une des plus belles 300 SL « Papillon » encore existante et un des modèles les plus mythiques de l’histoire de l’Automobile.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1957, estimée entre 800.000 et 1.000.000 €

Cette voiture mythique a été vendue neuve en France et a conservé tous ses éléments d’origine de sortie d’usine. Elle a bénéficié d’une restauration de grande ampleur (carrosserie, intérieur, mécanique complète) en respectant l’origine. Avec son historique limpide, elle affiche 102.200 km d’origine. Elle est prête à prendre la route pour offrir à son nouveau propriétaire le plaisir de son légendaire 6-cylindres 3 litres.

L’élégance italienne

Deux célèbres constructeurs automobiles italiens marquent l’histoire depuis plus d’un demi-siècle, l’un installé à Modène, l’autre à Bologne. Certains des modèles emblématiques de ces marques seront présentés.

Ferrari 330 GTC de 1967 estimée entre 600 000 et 800 000€

Provenant de la collection de Nicolas Todt et restaurée intégralement pour 200 000 EUROS par la célèbre Carrozzeria Zanasi de Maranello dans une des plus élégantes combinaison de carrosserie : azzuro metallizzato et intérieur en cuir noir par Luppi, cette 330 GTC présente un niveau de restauration exceptionnel.

Il est rarissime de croiser une Ferrari 330 GTC, certifiée par Ferrari Classiche, dans un tel état concours et avec un tel niveau de restauration.

Ferrari F40 de 1990 estimée entre 900 000 et 1 000 000 euros

Parmi les Ferrari les plus mythiques de l’histoire, on ne peut passer à côté de la F40 ! L’exemplaire de la vente Artcurial, du millésime 1990, ne totalise que 30 660 km d’origine. Elle fut livrée neuve en 1990 à Madrid, avant d’avoir un second propriétaire au Portugal. Elle est mise en vente par son troisième propriétaire, dont le garage Ferrari le plus proche se situait à près d’un millier de kilomètres ! Et pour cause, notre collectionneur habite à 50 kilomètres du cercle polaire. Bref, la F40 la plus nordique du monde !

Lamborghini Miura P400 de 1967 estimée entre 875 000 et 1 050 000 euros

Lors de sa présentation au Salon de Genève 1966, la Lamborghini Miura a fait l’effet d’une véritable révolution en termes de design ! Cette Miura P400 de 1967 est équipée de son moteur d’origine et se trouve toujours dans sa combinaison de couleur telle qu’elle était sortie d’usine. Elle saura séduire l’amateur par son historique limpide, le charme de son intérieur d’origine et la qualité de sa restauration, documentée par un considérable dossier photographique.

Trois véhicules de l’incroyable collection Volante

Après la vente d’une partie de la collection Volante à Rétromobile en 2018, la maison Artcurial Motorcars présente à Monaco trois véhicules exceptionnels, présentés sans prix de réserve :

Une Bugatti type 57 Cabriolet 4 places de 1939 carrossée par Vanvooren estimée entre 600 000 et 800 000€

Une Lancia Astura Série 2 cabriolet de 1932 à l’exceptionnelle et rare carrosserie Pinin Farina

Une Maserati Khamsin T-Top de 1977 estimée entre 175 000 et 200 000€

Cet exemplaire unique bénéficia d’une modification T-Top alors qu’il était neuf, effectuée en Californie par un atelier indépendant, mais avec l’aval du constructeur, juste avant la livraison de la voiture à son premier propriétaire. Cette réalisation d’excellente qualité est soigneusement étudiée et permet de retirer ou de remonter les deux légers panneaux en verre teinté en quelques instants.

Des supercars

Provenant d’une importante collection de Ferrari suédoise, cinq Ferrari aux performances exceptionnelles seront présentées à Monte-Carlo le 21 juillet prochain :

Ferrari 488 Pista Spider de 2019 estimée entre 500 000 et 600 000€

Ferrari 488 Pista de 2019 estimée entre 310 000 et 360 000€

Ferrari 575 Superamerica de 2006 estimée entre 300 000 et 360 000€

Ferrari GTC4 Lusso de 2017 estimée entre 250 000 et 300 000

Ferrari F430 Scuderia Spider 16 M de 2009 estimée entre 300 000 et 350 000€

Toutes première main, elles se présentent aujourd’hui dans un état exceptionnel, comme neuves, avec toutes moins de 3000 km et équipées de nombreuses options d’usine.

Une Pagani Huayra neuve !

À leur côté, l’une des supercars les plus puissantes du monde : la Pagani Huayra Roadster de 2019. Livrée neuve en France, elle affiche aujourd’hui son kilométrage de livraison de 50km ! Une rare occasion d’acquérir neuve l’une des supercars les plus performantes et les plus exclusives de tous les temps. Cette automobile de prestige est estimée entre 2,5 M et 3M d’€.

Pour avoir plus de détails et consulter le catalogue détaillé de la vente aux enchères qui se déroulera à Monaco le 21 juillet prochain, cliquez sur ce lien.

Étiquettes : Artcurial Motorcars