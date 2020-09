Le prototype du trail Harley-Davidson présenté en avant-première à Paris

Nous l’annoncions le 2 août 2018, Harley-Davidson va sortir un trail. Le premier modèle Harley-Davidson Adventure Touring doté du nouveaux moteurs Revolution Max est aujourd’hui présenté en avant-première dans deux concessions parisiennes.

Un nouveau segment

Harley-Davidson vient d’annoncer la présentation en France, chez quelques concessionnaires, de son prototype trail 1250 cm3 équipé du nouveau V-Twin calé à 60 degrés. Développant plus de 145 chevaux, pour un couple de 122 Nm, le Pan America sera lancé au 1er trimestre 2021, introduisant la marque emblématique de Milwaukee sur un nouveau segment et partageant son héritage avec de nouveaux motards Harley-Davidson.

La Harley-Davidson Pan America est une toute nouvelle moto qui invite à partager la route, créer des occasions de voyager et encourager l’audace. Moto polyvalente conçue pour explorer l’inconnu et inciter à l’aventure routière, la Pan America est dotée du moteur 1250 cm3 Revolution Max.

Polyvalence

Conçu pour offrir de larges possibilités d’utilisation grâce à une puissance qui s’exprime à haut régime, profitant d’un poids limité et de performances optimisées, le moteur Revolution Max bénéficie d’une ligne étroite et s’intègre à la moto pour devenir un élément essentiel associé au cadre et améliorer la répartition de la charge et la maniabilité.

Ce moteur plus léger profite d’un balancier interne qui élimine les vibrations pour améliorer le confort du pilote et améliorer la durabilité de la moto. Sa ligne puise à la fois dans le classique et le contemporain, son allure affirme force et légèreté : une alliance parfaitement néo-rétro.

Tous les climats

D’architecture V-Twin à refroidissement liquide depuis 1909, le moteur est la pièce maîtresse des modèles Harley-Davidson. Cette lignée se poursuit aujourd’hui avec la naissance d’une plateforme équipée du moteur Revolution Max. L’angle à 60 degrés des cylindres en V offre l’espace à des corps d’admission à double flux qui optimisent les performances. Le refroidissement liquide contrôle la température moteur pour offrir des performances constantes dans des conditions de climat et de conduite changeantes.

Brembo et Michelin comme partenaires

Pour optimiser les performances de la Pan America, Harley-Davidson s’est appuyée sur l’expertise de spécialistes reconnus pour offrir des solutions adaptes en termes de freinage et de pneumatiques.

Sur la partie freinage, Harley-Davidson a collaboré avec l’italien Brembo pour créer un nouvel étrier radial monobloc à quatre pistons associant des angles vifs et des courbes plus douces. Cela confère un style et une forte personnalité à la moto et offre de nouvelles sensations de freinage et un comportement inédit au pilote.

Sur la partie pneumatique, Michelin et Harley-Davidson ont travaillé en étroite collaboration pour développer des pneus optimisant les performances, les sensations et l’adhérence dans toutes les conditions.

Présentée à Paris

Le prototype Pan America sera présenté ces jours-ci à Paris, dans ces deux concessions :

HARLEY-DAVIDSON PARIS ÉTOILE

DU 28 AU 29 SEPTEMBRE 2020

30 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE

75017 PARIS

HARLEY-DAVIDSON PARIS BASTILLE

LE 3 OCTOBRE 2020

49 BOULEVARD BEAUMARCHAIS

75003 – PARIS

Crédit photo : Harley-Davidson©

