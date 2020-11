Ducati 848 SBK préparée : un clin d’œil aux 750 et 900 SS de 1975

Après son premier projet très réussi de préparation sur base d’une Ducati Streetfighter 1098/S, Jérémie Duchampt nous présente aujourd’hui sa seconde réalisation, à partir d’une Ducati 848 SBK de 2011. Force est de reconnaître qu’une fois encore, celui qui se présente toujours comme un amateur a transformé l’essai pour une machine vraiment réussie.

La passion peut être moteur de belles réalisations. C’est le cas pour Jérémie Duchampt que nous vous présentions en avril dernier, avec sa préparation moto, sur la base d’une Ducati Streetfighter 1098/S (vous pourrez découvrir l’article en cliquant sur ce lien).

Six mois après, Jérémie qui transforme des motos pour son loisir nous a concocté une seconde réalisation dans son atelier de Béziers, à partir d’une Ducati 848 SBK de 2011. Il nous explique les détails de son projet :

« J’ai acheté cette DUCATI 848 SBK de 2011, et j’ai décidé de la transformer en café racer. Pourquoi celle-là ? Car je voulais faire un petit clin d’œil à mamie DUCATI 750 SS et 900 SS de 1975. Je me suis donc mis au démontage de la moto, répertorié toutes les pièces que je voulais garder et fabriqué les nouvelles.

Il a fallu modifier la boucle AR complète, un support de plaque, ligne d’échappement sur mesure pour le passage dans la coque arrière, et quelques petites bricoles. Ensuite commander des pièces bien précises pour avoir des pièces plutôt haut de gamme (Tête de fourche TEX DESIGN modifiée, le carbone etc…). La bulle a été modifiée en partie inférieure et des plexiglass ont été faits sur mesure pour couvrir le phare et faire une petite caquette sur le dessus.

Pour la coque arrière, il a fallu du travail en fibre de verre (réalisé avec l’aide de la société FF PRODESIGN) pour avoir exactement la forme que je voulais pour que ce soit en harmonie avec la ligne de la moto ainsi que l’encastrement du feu arrière et la sortie d’échappement dans le haut de la coque.

Pour ce qui est des suspensions, l’arrière a été remplacé par un OLHINS et la fourche avant SHOWA a été anodisée et révisée complète. J’ai changé quelques pièces par des neuves comme : phare, batterie lithium, silencieux, rétros, etc….

Ensuite beaucoup de pièces refaites à neuves comme : bras AR, les radiateurs, les jantes, et une belle selle au look vintage sur mesure parfaitement intégrée.

Toute la carrosserie a été faite par ANTHONY A2F et moi-même ainsi que le casque aux couleurs des DUCATI SUPER SPORT de 1975

Pour le remontage, j’ai opté pour de nombreuses pièces en carbone qui se fondent à la perfection avec toutes les parties noires et qui donnent un côté sport.

Il m’a fallu environ 100 heures de travail pour faire mon proto en tant qu’amateur. »

La moto est à vendre aux alentours de 17 500 €. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Jérémie sur son portable au 06 85 18 05 72. Vous pouvez également vous rendre sur sa page Facebook (JC Racing Béziers) en cliquant ici. À noter que Jérémie peut travailler à la demande sur un projet que vous avez, n’hésitez pas à l’appeler.

Crédit photo : Jérémie Duchampt©

Étiquettes : Ducati