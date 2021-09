Ducati lance la production de la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary

Ducati a lancé la production de la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary. Une moto exceptionnelle qui rend hommage à la carrière du pilote australien Troy Bayliss, triple champion du monde de Superbike qui a remporté son premier titre il y a 20 ans, en 2001. La machine sera disponible en concessions à partir du mois d’octobre 2021.

La production de la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary, la moto de série numérotée que Ducati a faite pour rendre hommage à la carrière légendaire de Troy Bayliss vingt ans après sa victoire au Championnat du Monde Superbike 2001, a commencé à l’usine de Borgo Panigale. À partir du mois d’octobre, la moto sera disponible chez les distributeurs du réseau Ducati.

Ce modèle unique est immédiatement entré dans le cœur des fans de Troy du monde entier. En effet, dès les premiers jours après sa présentation lors de la course WSBK d’Assen, la moto a été commandée par de nombreux fans, couvrant déjà une grande partie de la production pour les mois à venir.

Présentée dans un épisode de la Première Mondiale Ducati 2022 dont Troy Bayliss était le protagoniste (lien vers la vidéo ici), la version « Bayliss 1st Championship 20th Anniversary » est réalisée à partir de la base de la Panigale V2 et se caractérise par une livrée spécifique, dont le graphisme célèbre la 996 R qui, lors de la saison 2001, a propulsé le pilote australien vers le premier de ses trois titres mondiaux. Le rouge Ducati est la couleur principale de la moto et rejoint le vert et le blanc en hommage au caractère italien du constructeur de motos basé à Bologne, tandis que l’emblématique #21, le numéro de course de Troy Bayliss, et le logo Shell, qui renforcent visuellement le lien avec la moto de course, se détachent sur les côtés et à l’avant. L’autographe de Troy est reproduit sur le réservoir tandis que le té supérieur de fourche en aluminium taillé dans la masse affiche le nom de la moto et la numérotation de ce modèle unique.

Pour rendre la moto encore plus efficace sur piste, Ducati a choisi d’équiper la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary avec des composants Öhlins. La fourche NX30 à l’avant et l’amortisseur TTX36 à l’arrière garantissent une fluidité maximale en conduite et sont conçus pour obtenir les meilleures performances sur piste, avec un réglage qui rend la moto plus précise et offre au pilote plus de sensations ainsi qu’un meilleur amortissement dans toutes les phases de conduite. L’amortisseur de direction, grâce aux réglages dont il est doté, peut être réglé et adapté au style de conduite et aux caractéristiques du circuit.

À comparer avec la version standard, la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary est également plus légère de 3 kg, grâce à l’adoption d’une batterie au lithium-ion et au choix de la configuration monoplace qui rappelle explicitement le look de la moto de course (selle passager et repose-pieds sont disponibles dans l’équipement fourni avec la moto).

L’équipement est complété par les poignées sport, la protection de la sortie du silencieux en fibre de carbone et titane ainsi que la selle du pilote réalisée avec deux matériaux techniques différents avec une double surpiqûre rouge. Le numéro 21 de Troy est brodé sur la selle en blanc, et avec les deux bandes verticales vertes et rouges, il constitue le drapeau italien.

Sur le site Ducati.com on trouve toutes les informations sur la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary, tandis que la vidéo dynamique de la moto est disponible ci-dessous :

