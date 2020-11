Electra propose un nouveau vélo électrique : le Navigator Go!

La marque de vélos américaine Electra présente le Navigator Go ! Un vélo à assistance électrique inspiré par l’attrait du voyage et de l’exploration. Puisant toujours ses références dans le passé, le fabricant propose un deux roues néo-rétro équipé d’un moteur Bosch Performance Line.

Lancée en 2005 par Benno Baenziger et Jeano Erforth, deux allemands épris de liberté et de fun venus s’installer dans la ville de Leucadia, en Californie, la marque de vélos Electra propose depuis 25 ans des produits d’inspiration rétro.

Axant son concept sur le confort à vélo, Electra élargit aujourd’hui sa gamme avec le Navigator Go ! Ce vélo à assistance électrique dispose d’un cadre riche, bleu foncé mat et est orné de masses terrestres, d’océans, de positions de longitude et de latitude et même d’une rose des vents.

Il est équipé d’un moteur Bosch Performance Line et s’affiche au tarif de 3 299 euros, en sachant que vous pouvez bénéficier, pour les vélos électriques, d’un bonus VAE (vélo à assistance électrique) d’un montant de 500 euros.

Pour connaître la liste des revendeurs Electra, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Electra©

Étiquettes : Electra