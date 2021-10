Le fabricant de motos italien Ducati, propriété de l’allemand Audi depuis le 19 avril 2012, vient d’annoncer ses chiffres de ventes pour le troisième trimestre 2021. Oublié le confinement, les motards épris de liberté ont sorti le carnet de chèque en 2021 pour retrouver un esprit d’aventure, perdu pendant 18 mois. Les ventes de Ducati ont explosé, signe évident d’une reprise économique globale en Italie, comme eu Europe et à l’international.

La Multistrada V4 en tête

Un troisième trimestre extrêmement positif s’est achevé pour Ducati avec 49 693 motos livrées aux passionnés du monde entier. À la fin des neuf premiers mois de 2021, l’entreprise a déjà dépassé les volumes de vente obtenus sur l’ensemble de l’année 2020 (total de l’année 2020 : 48 042). En tête des ventes : la Multistrada V4.

Le troisième trimestre 2021 est confirmé comme le meilleur de l’histoire de Ducati, avec une croissance de +3% par rapport à la même période en 2020 et +25% par rapport à 2019.

À la fin du mois de septembre, le marché le plus important pour les motos livrées reste l’Italie (7 954), suivie des États-Unis (7 475) et de l’Allemagne (5 627).

“La marque est plus solide que jamais”

Francesco Milicia, Vice-Président ventes et après-ventes pour Ducati : « Ducati a clôturé les neuf premiers mois de l’année avec des volumes de vente déjà supérieurs à ceux de l’année 2020, tant pour les motos que pour les produits après-vente comme les vêtements, les accessoires et les pièces détachées. La croissance que nous connaissons est pratiquement généralisée sur tous les principaux marchés sur lesquels Ducati est présent et s’étend à toutes les familles de produits. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus : la communauté des Ducatistes s’agrandit dans le monde entier et les magazines les plus influents du secteur de la moto décernent des prix importants aux motos Ducati. C’est une source de fierté et de satisfaction pour nous, ici à Borgo Panigale et dans toutes les filiales Ducati dans le monde. La marque est maintenant plus solide et appréciée que jamais et nous nous concentrons déjà sur l’année prochaine. En fait, au cours de ces semaines, nous présentons les nouveaux produits de l’année à venir, à travers la web-série Ducati World Première 2022« .

Tout au long de l’année, et confirmant que les Ducati sont des motos très appréciées, toutes les familles de produits du constructeur de Bologne ont connu une croissance générale. La Multistrada V4 est, en particulier, est la moto la plus livrée et reste à la première place tout au long de 2021, suivie par la famille Ducati Scrambler 800, la Streetfighter V4 et, immédiatement après, par la Monster.

Ducati 2022 : présentation des nouveautés

Ducati a déjà commencé à présenter les nouveaux produits de la gamme 2022. Les premiers épisodes de la Ducati World Première ont été consacrés à la nouvelle Multistrada V2, un bicylindre confortable, agréable à conduire, polyvalent et technologiquement avancé qui représente la nouvelle porte d’entrée de l’univers Multistrada.

Les nouveaux modèles de l’univers Ducati Scrambler ont également été dévoilés, avec l’arrivée de la nouvelle Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO, créée pour célébrer le 50e anniversaire de l’introduction du moteur bicylindre refroidi par air sur une Ducati et qui reprend certains éléments stylistiques typiques de l’époque des années 1970. D’autre part, la famille 800 est rejointe par la Ducati Scrambler Urban Motard, une moto créée pour vivre l’environnement urbain en se faisant remarquer par un mélange de style, de sportivité et de plaisir.

Crédit photo : Ducati©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Ducati