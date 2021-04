Harley-Davidson présente sa nouvelle collection Icons

Le fabricant américain Harley-Davidson vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle collection Icons. Il s’agit d’un programme annuel qui a pour objectif de proposer un ou deux modèles chaque année, en édition limitée. Pour le premier modèle, la marque de Milwaukee présente l’Electra Glide Revival.

Livraison prévue début mai 2021

Harley-Davidson lance sa collection Icons. Une gamme qui se limitera à un ou deux modèles par an, en production limitée et numérotée. Le premier modèle est l’Electra Glide Revival, une moto d’inspiration classique destinée aux nostalgiques qui souhaitent faire de la moto en affichant un style à la fois distinctif et intemporel. La production totale du modèle Electra Glide Revival s’élèvera à 1 500 exemplaires numérotés, dont la livraison dans les concessions Harley-Davidson est prévue pour début mai, au prix de 30 990€ TTC.

La Collection Icons proposera un ou deux modèles chaque année, en ne lançant qu’un seul cycle de production pour chaque moto. La production de ce modèle ne sera jamais reprise ou répétée. Chaque moto de la Collection Icons sera numérotée, et l’acheteur recevra un certificat d’authenticité.

Inspiration vintage

Le look du modèle Electra Glide Revival est inspiré de l’Electra Glide de 1969, la première moto Harley-Davidson proposée avec un carénage Batwing en accessoire. Ce carénage est devenu un élément emblématique et souvent imité du style Harley-Davidson, sa forme permettant d’identifier immédiatement de nombreux modèles Harley-Davidson sur la route et son design ayant servi de base au carénage de modèles actuels. En 1969, le carénage et les sacoches proposés en accessoires étaient fabriqués en fibre de verre moulée de couleur blanche, et l’Electra Glide Revival reproduit cette ligne avec une finition Birch White. Le médaillon de réservoir inspiré de l’époque et le script Electra Glide sur le garde-boue avant complètent le look. L’Electra Glide Revival sera proposé dans un coloris unique inspiré de la teinte originale de 1969 : le réservoir deux-tons Hi-Fi Blue et Black Denim séparés par une bande

Birch White, et une peinture Hi-Fi Blue sur les garde-boues et les caches latéraux.

Références aux années 60

Les points forts de la conception du modèle Electra Glide Revival comprennent une selle solo avec un revêtement noir et blanc et un rail chromé, montée sur un ressort hélicoïdal réglable et un amortisseur, qui sont également un clin d’œil aux modèles Harley-Davidson FL des années 1960 et une caractéristique qui ajoute au confort du pilote. Des roues chromées à rayons entrelacés et de larges pneus à flancs blancs participeront à la nostalgie du look, associés au chrome apposé sur les rails du garde-boue avant et des sacoches, sur l’entourage de garde-boue avant, sur le cache du filtre à air Ventilator, sur les fourreaux de fourche et sur les éclairages auxiliaires. Le style old school n’a jamais été aussi cool.

Milwaukee Eight® 114

Le modèle Electra Glide Revival est équipé d’un moteur V-Twin Milwaukee-Eight 114 qui offre des performances impressionnantes et confère un look classique de Harley-Davidson.

Cylindrée : 114 ci (1 868 cm3)

Couple : 158Nm@ 3250 tr/mn

Culasses à quatre soupapes (deux soupapes d’échappement et deux soupapes d’admission par culasse, huit au total) ; une circulation d’air accrue dans le moteur contribue à la puissance fournie.

Deux bougies d’allumage pour une meilleure combustion du mélange air / carburant et une puissance et une efficacité maximales.

La transmission Cruise Drive® à six vitesses réduit le régime du moteur lorsque la vitesse est élevée pour améliorer l’économie de carburant et le confort du pilote.

Équipement et spécificités

L’Electra Glide Revival arbore un style classique, mais son design et sa technologie sont résolument modernes. La base du modèle Electra Glide Revival est le cadre Touring Harley-Davidson dont la conception rigide permet de supporter le poids des bagages et la puissance actuelle du moteur. L’ensemble du châssis est conçu pour le long terme. Un bouton permet d’ajuster hydrauliquement la précharge des amortisseurs arrière à émulsion pour optimiser le pilotage et le contrôle. La fourche de 49 mm avec technologie à double valve offre des caractéristiques d’amortissement linéaires qui garantit un pilotage tout en douceur.

Le carénage classique Batwing intègre un grand pare-brise transparent et un évent Splitstream qui participent à la réduction du tremblement ressenti au niveau de la tête du pilote. Le régulateur de vitesse électronique maintient une vitesse constante pour le confort sur les longs trajets, tandis qu’un phare halogène et des lampes auxiliaires à incandescence fournissent un éclairage exceptionnel et affirment le style nostalgique du modèle Revival.

Un système d’info-divertissement Boom ! ™ Box GTS avec écran tactile couleur alimente deux haut-parleurs montés sur le carénage, propose un dispositif de navigation et permet des commandes manuelles et vocales (lorsqu’il est associé à un casque compatible), tout en offrant une compatibilité avec l’application Android Auto™ et le logiciel Apple CarPlay®.

Le modèle est également équipé en série des systèmes de sécurité du pilotage Harley-Davidson RDRS, un ensemble de technologies conçues pour adapter les performances de la moto à la traction disponible lors des accélérations, des décélérations et des freinages, qui inclut :

o Système de freinage ABS amélioré en virage (C-ABS)

o Système de freinage électronique interconnecté amélioré en virage (C-ELB)

o Système de contrôle de traction amélioré en virage (C-TCS)

o Système de contrôle du couple résiduel (DSCS)

o Contrôle de maintien du véhicule en côte (HHC)

Pour en savoir plus sur la Collection Icons Harley-Davidson et le modèle Electra Glide Revival, rendez-vous sur http://h-d.com/icons

Crédit photo : Harley-Davidson©

