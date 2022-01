Les nouvelles Harley-Davidson 2022 arrivent en concessions

Harley-Davidson a dévoilé aujourd’hui une partie de sa gamme de modèles 2022 et a annoncé que ces motos seront désormais disponibles à compter d’aujourd’hui dans les concessions américaines et dans quelques semaines pour les concessions du monde entier. Les modèles Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations™ (CVO™) 2022 proposés en série limitée et d’autres nouveaux modèles Harley-Davidson seront dévoilés à l’occasion de l’événement mondial « Further, Faster » organisé le 26 janvier à 17h00.

Présentation de la nouvelle gamme : 26 janvier 2022

La nouvelle gamme Harley sera présentée en “Live” le mercredi 26 janvier 2022. Des nouveautés qui, selon le communiqué de presse de la marque de Milwaukee, porteront surtout sur les coloris proposés. Pour assister à cette présentation, il faudra vous inscrire sur le site Harley-Davidson en cliquant sur ce lien H-D.com/22. À propos de cette présentation, Jochen Zeitz, PDG de la marque Harley-Davidson a déclaré : ”Nous sommes impatients de présenter notre nouvelle gamme de motos le 26 janvier 2022 à l’occasion de la présentation virtuelle mondiale ”Further. Faster”, nous vous attendons nombreux !”

Les modèles Harley-Davidson 2022 qui seront présentés

Catégorie Sport

Le modèle Sportster S est équipé d’un moteur Revolution® Max 1250T de 121 ch qui offre à son pilote un gros couple impressionnant, délivré à la demande. Son châssis élancé et léger ainsi que ses suspensions haut de gamme offrent réactivité et maniabilité. Pour 2022, le modèle Sportster S sera proposé en Vivid Black et dans deux nouvelles couleurs : White Sand Pearl et Mineral Green Metallic.

Catégorie Adventure Touring

Depuis leur lancement en février 2021, les modèles Pan America™ 1250 Special et Pan America™ 1250 ont pris d’assaut le monde de l’Adventure Touring. Dans les faits, la Pan America 1250 Special est devenue le modèle Adventure Touring le plus vendu en Amérique du Nord et a été nommée « Meilleure moto d’aventure » et « Moto de l’année » par Motorcycle.com. Une nouvelle option de couleur Fastback Blue/White Sand sera proposée uniquement sur le modèle Pan America 1250 Special.

Catégorie Cruiser

Pour permettre aux motards d’affirmer leur personnalité, Harley-Davidson propose une grande variété de styles dans la catégorie Cruiser, allant des modèles iconiques aux plus modernes. En 2022, de nouvelles couleurs seront proposées dans toute la gamme des modèles Cruiser.

Catégorie Grand American Touring

Harley-Davidson propose ses modèles Grand American Touring aux motards à la recherche de leur prochaine aventure. Les modèles Grand American Touring emmènent les motards au-delà de l’horizon, profitant du confort et de caractéristiques qui rendent le voyage mémorable. Là aussi pour 2022, ces modèles Grand American Touring bénéficient de superbes nouvelles options de couleurs.

Catégorie Trike

Les modèles Trike de Harley-Davidson offrent aux motards confirmés et aux novices la confiance apportée par trois roues et un espace de rangement spacieux et pratique pour partir en voyage. Des engins surprenants que nous avions pu essayer et qui proposent une autre approche de la moto. Harley devrait là aussi présenter de nouveaux coloris.

