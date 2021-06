Avec le déconfinement, la levée du couvre-feu programmée pour le 30 juin et le nombre de vaccinés qui va croissant chaque jour, la notion de liberté n’a jamais été autant à portée de mains, ou de volants. Les déplacements sont à nouveau autorisés, les Français reprennent leurs voitures et sillonnent les routes de France après une année d’abstinence de voyage. Mais avant de baguenauder à quatre roues, pensez à vérifier les éléments mécaniques de votre auto pour rouler serein. Aujourd’hui, notre focus mécanique s’arrête sur l’embrayage, élément clef pour rouler sans encombre.

Liberté retrouvée

Enfin libres ! Ou presque avec le déconfinement et la levée du couvre-feu annoncée au 30 juin 2021. Nous pouvons enfin reprendre la route et aller où bon nous semble mais avant cela, pensez à vérifier certains organes mécaniques de votre voiture, qui a peu roulé en 2020. Il en est un qui a son importance : l’embrayage.

Parce que changer un kit d’embrayage représente un certain budget (entre 500 et 1 800 euros chez un garagiste en fonction de la marque et du modèle), il vaut mieux en prendre soin régulièrement.

Comment fonctionne un embrayage ?

L’embrayage est un ensemble de pièces mécaniques permettant d’établir un contact entre le moteur et les roues sans que le moteur ne s’arrête, pour schématiser. On embraye (c’est-à-dire qu’on appuie sur la pédale d’embrayage) pour changer de vitesse et on débraye pour relâcher la pédale d’embrayage et passer au rapport supérieur ou inférieur.

Préserver son embrayage

Afin de préserver votre embrayage le plus longtemps possible, il y a quelques règles à appliquer, qui deviendront rapidement des automatismes pour le conducteur que vous êtes. Les voici :

1. Ne laissez pas votre pied sur l’embrayage

S’il n’est pas nécessaire de changer de vitesse, alors oubliez la pédale d’embrayage. Mettez votre pied gauche posé sur le plancher ça augmentera la durée de vie de l’embrayage de la voiture. En effet, embrayer même peu poussera le plateau de pression contre le disque d’embrayage, ce qui exercera forcément une friction et par conséquent une usure plus rapide de l’embrayage.

2. Pensez à passer au point mort

Nous avons souvent le réflexe d’embrayer avec une vitesse enclenchée dès qu’on s’arrête à un feu rouge ou a un stop. C’est une erreur, d’autant qu’aujourd’hui avec les nouveaux systèmes « Stop & Go », il faut se mettre au point mort pour que le moteur se coupe alors, adoptez le réflexe de passer au point mort quand vous stoppez. Rester embrayé exerce également une pression qui va user le disque d’embrayage donc, il est inutile de la faire.

3. Stationner au point mort

Certains automobilistes garent leur voiture en laissant une vitesse enclenchée, notamment lors d’un parking en montée pour éviter que le véhicule ne recule si le frein à main venait à lâcher. Là aussi, c’est une erreur, il vaut mieux passer au point mort et actionner le frein à main, afin d’éviter une fois de plus qu’une pression s’exerce inutilement sur le disque d’embrayage.

4. Passez vos vitesses rapidement

Lorsque vous changez de rapport de vitesse, pensez à le faire rapidement. Certes on n’est pas sur un rallye, mais changer rapidement de vitesse réduit le temps de pression sur l’embrayage, ce qui va le préserver. Pensez-y !

Passer les vitesses quand c’est réellement nécessaire et privilégier le point mort et le frein à mains, des réflexes qui augmenteront la durée de vie de votre embrayage, en réduisant votre budget. Bon déconfinement à toutes et à tous !

Crédit photo : Alfa Romeo©

