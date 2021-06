JeremMotorcycles nous présente sa nouvelle réalisation. Un custom basé sur une Yamaha XV 1000 TR1 de 1982. Le bicylindre en V ouvert à 75° de 1000 cm3 est conservé quant au reste, Jérémie a tout revu pour concevoir un petit chef d’œuvre, qui a nécessité 400 heures de travail.

JeremMotorcycles présente une nouvelle préparation à partir d’une Yamaha XV 1000 TR1 de 1982 qu’il a acheté il y a un an. Après 400 heures de travail passé dessus, le résultat est comme d’habitude à la hauteur de ce à quoi le préparateur nous a habitués : du bel ouvrage.

Pour cette nouvelle réalisation, Jérémie nous raconte l’histoire de cette TR1 revisitée. Une réalisation JeremMotorcycles :

J’ai acheté cette TR1 il y a environ 1 an, elle était toute d’origine. Je l’ai entièrement démonté pour refaire la moindre pièce, le moindre boulon et tous les roulements à neufs. Le cadre et le bras oscillant ont été modifiés pour enlever les pattes qui ne servaient à rien, et après les avoir sablés, ils ont été peints en Noir brillant au four.

La fourche et la jante avant viennent d’un Kawasaki ZX6r. La serrure de colonne est toujours fonctionnelle.

La roue arrière provient d’une Suzuki SV de 2006 ainsi que le porte couronne, la couronne provient d’une Honda des années 1980 (en pas 630), il a fallu bien sûr la modifier au tour pour qu’elle s’adapte au porte couronne. Il a fallu aussi aléser le porte couronne pour que la chaine soit en face du pignon.

Le moteur a été refait et révisé pour une bonne fiabilité. Le réglage moteur sur Banc a donc été confié à THORN BIKE.

Le compteur KOSO a été intégré au Te de fourche supérieur pour une belle ligne et une finition parfaite.

La ligne d’échappement sur mesure a été faite dans l’atelier JeremMotorcycles avec l’aide de SBP soudure.

La boucle arrière a aussi été faite sur mesure avec une belle selle réalisée par l’atelier « Point Sellier 34 ».

L’amortisseur arrière est un SACHS de 800 MV-Agusta avec une calle en Alu CNC taillée dans la masse.

Le réservoir d’origine a été remplacé par un réservoir de XV750 avec la partie arrière modifiée pour le support du capteur « motogadget ». Le robinet côté gauche a été déplacé sur l’avant du réservoir, car l’inclinaison du réservoir réduit l’autonomie.

Une peinture avec paillettes « Stardust colors » avec 12 couches de vernis réalisée par A2F.

La batterie Solise au lithium avec régulateur de tension est logée sous le réservoir avec le M-unit. Le dessous du réservoir reçoit une protection KEVLAR.

Côté éclairage, il y a un phare à leds, mini clignotants avant, et feux arrière à led avec clignotant effet défilant. Les feux ont été mis sur un support métallique pour un effet suspendu.

Les commodos avant en alu CNC couplé à un M-unit. Les freins TOKICO refait à neuf reçoivent un maitre-cylindre BREMBO avec des durites aviation EXACT. Des commandes reculées sont greffées à la platine d’origine modifiée et raccourcie.

Filtre à air de Harley modifié pour l’adaptation.

Différentes pièces reçoivent un gravage de mon Logo JM.

Pour les pneumatiques, la moto reçoit des pneus Metzeler en 130 à l’avant et 140 à l’arrière.

Les carburateurs ont été refait à neuf intérieur / extérieur par un bichromatage comme toute la boulonnerie d’origine ainsi conservée.

J’ai passé environ 400 heures de travail sur cette moto.

Galerie d’images – crédit photo : Jonathan Silene©

