Le stationnement des 2 roues sera payant à Paris dès 2022

Les deux-roues à moteur thermique devront payer le stationnement à Paris dès 2022. Jusqu’à aujourd’hui, ce dernier était gratuit pour les motards et scootéristes de la capitale mais promesse de campagne oblige : Anne Hidalgo va taper dans le portefeuille des usagers à deux roues. Il faut dire qu’avec une dette de 6,9 milliards d’euros, la ville de Paris a bien besoin de récolter des sous pour ne serait-ce que rembourser les intérêts de la dette.

Paris : une dette multipliée par 7 en 20 ans

La ville de Paris est endettée, et pas qu’un peu. Alors que l’endettement municipal moyen par habitant en France est de 952 euros (1 518 euros dans les villes de plus de 100 000 habitants – source : ministère de l’Économie), celui d’un parisien est de 3 105 euros, soit le double de l’endettement par habitant dans les grandes villes françaises. La Mairie de Paris est endettée à hauteur de 6,9 milliards d’euros (la dette était de 1 milliard d’euros en 2001) et à raison d’une annuité de dette de 353 167 000 d’euros (somme qui comprend les intérêts et le capital), il faudra 20 ans à la municipalité pour rembourser ce qu’elle doit. Probablement plus si comme le prévoyait une ex-chargée aux comptes de la mairie de Paris, les intérêts se multiplient par 3 d’ici la fin de l’année.

Et la pandémie de coronavirus n’a pas arrangé les choses. Selon le journal Le Monde, la dette parisienne devrait en effet atteindre 7,1 milliards d’euros à la fin de l’année 2021 et les taxes que la maire de Paris voulait mettre en place (taxe sur les Airbnb, frais de notaires et taxe d’habitation sur les résidences secondaires) ne pourront pas l’être, après refus du gouvernement.

Une des solutions : taper dans le portefeuille des motards

Des pépètes, il en faut donc et beaucoup. Une des solutions que madame Hidalgo a choisies est de rendre le stationnement des deux-roues payant et ce, à partir de 2022. Les motos et scooters électriques ne seront pas concernés par cette nouvelle mesure. C’est qu’a annoncé mardi 15 juin, l’adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public, l’EELV David Belliard.

50% du prix du stationnement auto

Le tarif de stationnement qui sera appliqué pour les deux-roues sera égal à 50% du prix qui s’applique aux automobiles. Ce sera gratuit pour les motos et scooters électriques. 5 000 places supplémentaires seront créées pour les deux-roues motorisés d’ici 2022 (soit 45 000 places au total), en sachant que les motos/scooters pourront toujours stationner sur les places de parking auto, mais qu’ils resteront en infraction s’ils stationnent sur le trottoir.

Un « Pass-2RM » sera mis en place par la mairie de Paris, sous la forme d’un abonnement mensuel de 70 ou 90 euros par mois. Quant aux professionnels de soins à domicile, ils seront exemptés de paiement.

Crédit photo : Alexis Pillon©

