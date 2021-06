BMW présente la BMW S 1000 RR Isle of Man Edition, limitée à 50 unités

Après le lancement réussi de la BMW F 900 R Force en avril dernier, BMW Motorrad France présente une nouvelle édition limitée : la BMW S 1000 RR Isle of Man Edition.

Une nouvelle édition limitée

Après le lancement réussi de la BMW F 900 R Force en avril dernier, BMW Motorrad France présente une nouvelle édition limitée : la BMW S 1000 RR Isle of Man Edition. Véritable trait d’union entre l’univers des automobiles BMW M et la plus célèbre des courses sur routes, elle sera réservée au marché français et limitée à seulement 50 exemplaires numérotés.

Une moto à la sauce « M »

Depuis fin 2018 et le lancement de la BMW S 1000 RR, les liens entre BMW Motorrad et BMW M GmbH n’ont cessés de se resserrer. La « double R » était en effet la première moto du constructeur à proposer des options M et des pièces M Performance. Depuis, BMW Motorrad a présenté la BMW M 1000 RR, première moto frappée de la lettre M bien connue de l’univers des passionnés d’automobile. Plus récemment, lorsque BMW a présenté la nouvelle BMW M3 Competition Berline dans la teinte métallisée M Isle of Man Green, les équipes de BMW Motorrad France ont vu une opportunité d’unir encore un peu plus ces deux univers en créant une édition exclusive sur l’hypersport la plus vendue en France en 2020 : la BMW S 1000 RR.

En attendant 2022

La « RR », moto la plus représentée sur les routes étroites de l’Isle of Man lors du célèbre Tourist Trophy et victorieuse à plusieurs reprises sur cette île de la Mer d’Irlande, ne pouvait pas ne pas se vêtir de cette teinte si évocatrice. Alors que les deux dernières éditions de cette course particulièrement exigeante pour les machines et les pilotes ont été annulées, BMW Motorrad France offre aux fans du « TT » un moyen de patienter jusqu’à 2022 avec la très exclusive BMW S 1000 RR Isle of Man Edition, limitée à seulement 50 exemplaires et réservée aux clients français.

Cette dernière, disponible dans une configuration unique, offre aux pilotes en manque de sensations les équipements suivants :

Alarme,

Kit Passager,

Ligne titane complète M Akrapovic

Pack Dynamic (DDC, poignées chauffantes et régulateur de vitesse),

Pack Sport (Chaîne endurance M, GPS M Laptrigger et port USB),

Pack Race (Batterie allégée M, bras oscillant M, jantes forgées M, modes de pilotage Pro et réglage du débattement M),

M Billet Pack,

M Carbon Pack.

À cet équipement s’ajoutent de nombreux éléments esthétiques exclusifs qui confèrent à la BMW S 1000 RR Isle of Man Edition un style particulièrement affirmé :

Bulle teintée (issue du catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad),

Feux Full LED teintés en jaune (via un covering adhésif) inspirés du monde de la compétition,

Habillage du réservoir en carbone (issu du catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad),

Inscription « S 1000 RR Isle of Man Edition » stylisée sur le haut du réservoir reprenant le nom de cette « RR » exclusive ainsi que le numéro de l’exemplaire,

Ligne d’échappement et silencieux peints en noir céramique,

Roues forgées M peintes dans le même coloris Copper que les carters moteur,

Selles pilote et passager en Alcantara noir avec bandes contrastantes en cuir gris reprenant le design de la sellerie Merino Silverstone disponible sur les nouvelles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé,

Teinte métallisée exclusive « M Isle of Man Green » issue du nuancier des derniers modèles sportifs de BMW.

Le prix : 33 005 euros

Proposée uniquement en France, la BMW S 1000 RR Isle of Man Edition est d’ores et déjà disponible à la commande au tarif de 33 005 €. Elle sera présentée au public ce week-end à l’occasion de la deuxième étape du BMW Passion Tour qui se tiendra sur le circuit de Never-Magny-Cours.

Crédit photo : Bmw Motorrad©

