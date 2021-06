Acheter un véhicule n’est pas une démarche à prendre à la légère, qu’il s’agisse de neuf ou d’occasion. L’avantage du neuf est de faire de vous le premier propriétaire de votre voiture et de partir au volant d’une auto fiable. Pour financer votre achat, il existe aujourd’hui plusieurs possibilités, que nous avons décidé de passer en revue.

Le second poste de dépenses des Français

Les Français dépensent en moyenne 25 000 euros pour l’achat d’une voiture neuve et 10 000 euros pour un modèle d’occasion. Ils consacrent en moyenne 3 807 euros par an à leur voiture (achat, assurance, entretien, essence, péages et parking), faisant du poste « voiture » le second budget des Français, qui représente 11% de leurs dépenses, derrière le logement (20% du budget) et devant l’alimentation (10% du budget – source : INSEE).

Les modes de financement

Autant dire qu’acheter une voiture est une démarche importante pour les ménages puisque le budget familial en sera directement impacté. D’ailleurs, certains acheteurs qui ont déjà contracté plusieurs crédits à la consommation n’hésitent plus à demander une simulation de regroupement de crédits, afin d’assainir leur situation et repartir sur une base plus saine afin d’envisager l’achat d’une auto neuve. Trois solutions se présentent pour l’achat d’un véhicule neuf :

Le crédit

Il s’agit d’un crédit classique à la consommation qui vous sera accordé par votre banque ou tout autre organisme prêteur. Vous devrez justifier d’un emploi en CDI ou d’une activité non salariée rémunérée, en fournissant bulletins de salaire, ou déclarations URSSAF, ainsi que le dernier avis d’imposition, justificatif de domicile et pièce d’identité.

Ce type de crédit peut financer tout type de projet sans que vous ayez besoin de préciser et détailler votre projet auprès de votre prêteur. Le remboursement des mensualités commence le mois suivant la disponibilité des fonds sur votre compte bancaire.

Le crédit auto affecté

Le crédit auto affecté, comme son nom l’indique, est un prêt qui vous est accordé pour l’achat d’une voiture, et seulement pour une voiture. Vous devrez par conséquent justifier que tel est votre achat, par une facture, un bon de commande ou un devis fourni par la marque que vous aurez choisie. À noter que le remboursement pour ce type de crédit débute seulement au moment où vous aurez pris possession de la voiture.

Le montant maximal empruntable est fixé à 75 000 euros, pour une durée maximale de 84 mois, soit pour 7 ans.

Il est important de bien vérifier, pour le crédit classique comme pour le prêt auto affecté, que le taux d’intérêt est bien précisé sur votre contrat de prêt, ainsi que les conditions, les mensualités et la durée de remboursement. N’hésitez pas à faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur taux possible, quitte à changer de banque si nécessaire, car il y va de la bonne santé de vos comptes à moyen et/ou long terme.

Les taux pratiqués

Sur le premier trimestre de l’année 2021 et pour repère quand vous prospecterez les banques pour financer votre projet auto, le taux d’intérêt moyen pratiqué par les banques est de 3,42%, sur un montant supérieur à 15 000 euros et pour une durée de 60 mois.

Bien sûr vous trouverez des taux inférieurs, mais sur des périodes de remboursement courtes, qui vont de 12 à 48 mois. Pour un montant supérieur à 15 000 euros, le taux appliqué sur une durée de remboursement de 12 mois est de 0,90%. Il passe à 2% sur 24 mois pour le même montant et 2,70% sur 36 mois. Intéressant pour ceux qui possèdent une capacité de remboursement mensuel plus importante.

La LOA

La Location avec Option d’Achat, appelée également crédit-bail, un mode de financement qui a le vent en poupe et qui existe aux États-Unis depuis plusieurs décennies déjà. Le concept consiste à définir préalablement le prix de rachat de votre voiture à une date fixée avec le concessionnaire. Vous pouvez, ou non, faire un premier apport et vous règlerez ensuite des mensualités sur une période que vous aurez choisie. Arrivé à échéance du contrat, vous devrez restituer le véhicule, ou le conserver en payant une somme de rachat final.

Location ou crédit ?

La grande question que se pose le futur acheteur de voiture neuve est la suivante : « dois-je contracter un crédit classique ou une Location avec Option d’Achat ? ». Pour vous aider à trancher ce grand dilemme, nous avons pris l’exemple d’un Dacia Duster Essentiel 100 cv en bi carburation essence/GPL. Un modèle facturé 16 500 euros avec option peinture nacrée et régulateur de vitesse.

En contractant un crédit classique auprès d’une banque, la Société Générale en l’occurrence, le taux proposé est de 3,5%, ce qui fait des remboursements mensuels de 300,16 euros sur une durée de 60 mois. Coût total de la voiture = 18 009,60 euros.

En prenant la formule LOA, avec un premier apport de 2 000 euros, vous rembourserez 210 euros par mois et une option finale de rachat au bout de 60 mois de 7 500 euros, soit un coût total de 22 100 euros.

Vous paierez donc 4 091 euros de plus le véhicule, si vous souhaitez en devenir propriétaire au terme du contrat LOA.

Il est donc plus intéressant, à terme, de contracter un crédit bancaire si vous souhaitez acquérir le véhicule définitivement. Le revers de la médaille, c’est la mensualité, plus importante en passant par un crédit classique : 300,16 euros contre 210 euros en LOA.

À noter que l’avantage de la LOA est de proposer le plus souvent des packs inclus dans vos remboursements : pack tranquillité, rachat de franchises, entretiens etc… Renseignez vous bien donc sur ce qui est inclus dans votre mensualité en cas de Location avec Option d’Achat.

Écarts de montant mensuel : pourquoi ?

Enfin, si vous optez pour la LOA, sachez que très souvent, le montant indiqué dans les simulateurs proposés sur internet via les sites des fabricants est toujours en dessous de ce qui vous sera réellement demandé lorsque vous signerez le contrat en concession. L’explication ? Le concessionnaire rajoute les frais de mise en service, les frais d’immatriculation, carte grise (0 euros pour un modèle hybride, électrique ou GPL), les packs et les assurances décès et perte d’emploi. Ainsi, pour une mensualité affichée sur le site Dacia à 151 euros (Dacia Duster Essentiel Eco-G 100 cv avec peinture nacrée + régulateur de vitesse) avec un apport de 2 400 euros et 60 mensualités, vous aurez environ 200 euros par mois à rembourser, car la marque inclura packs, frais d’immatriculation et carte grise. Toujours bon à savoir.

