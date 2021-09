Jeep annonce la sortie en France du Gladiator. Le nouveau Gladiator s’appuie sur un riche héritage de pick-up Jeep® robustes et fiables : le premier modèle remonte à 1947, lorsque Willys Overland a présenté un véhicule utilitaire à quatre roues motrices basé sur la CJ-2A. Cela a été suivi pendant quatre décennies par plusieurs modèles d’utilitaires, y compris le FC-150/170 (1957-1965), le Jeep® Gladiator/J Series (1963-1987), le CJ-8 Scrambler (1981-1985) et le Jeep® Comanche (1986-1992). Ce modèle marque le retour de Jeep sur le segment des pick-up après 28 ans d’absence. Un nouveau modèle qui sera disponible en France au tarif de 70 900 euros.

Le tout nouveau Gladiator – le premier pick-up de la marque Jeep® depuis près de trois décennies – est désormais disponible chez les distributeurs Jeep® en France.

Elaboré sur la base de l’emblématique Wrangler et offrant les mêmes capacités tout-terrain, le Gladiator dispose d’un plateau de chargement en acier recouvert d’une protection en PVC d’une longueur de 153 cm pour offrir polyvalence, fonctionnalité et flexibilité, le tout allié à une multitude de dispositifs technologiques, des éléments de design iconiques et une liberté d’utilisation en plein air.

De plus, avec plus de 200 accessoires disponibles, il est facile de personnaliser le Gladiator pour en faire le véhicule idéal en fonction de son style de vie, le rendant parfaitement adapté aux loisirs et aux activités quotidiennes.

Disponible auprès des distributeurs français en septembre 2021

En France, le Gladiator est disponible en version Overland Launch Edition exclusive proposée en nombre limité. Toutes les versions sont équipées du nouveau moteur V6 Diesel MultiJet de 3 litres développant 264 ch et 600 Nm de couple.

La particularité des versions françaises est qu’elles sont transformées et homologuées en 4 places uniquement (non réversible) avec pour bénéfice principal, une absence de Malus. Le tarif unique est de 70 900 € TTC (59 083 € HT).

Une offre complète d’équipements de sécurité à la pointe de la technologie

Le tout nouveau Gladiator présente un design robuste, immédiatement reconnaissable, qui reprend les éléments de style traditionnels Jeep® dont la calandre à 7 fentes du Wrangler.

Dur de trouver une place de parking avec 5,59 mètres de long

Par rapport à ce dernier, il se distingue par une longueur totale de 5,59 m et un empattement de 3,48 m (vs 3,08 m pour le Wrangler Unlimited), faisant la part belle à l’habitabilité et au plateau.

La fonctionnalité et la polyvalence ont été au centre de la conception du Gladiator et notamment du plateau de 153 centimètres de long pour 144 cm de large. Un revêtement de protection en PVC et lavable et des crochets d’arrimage permettent de l’utiliser aussi bien pour des activités professionnelles en semaine que pour des activités de loisirs le week-end. Les versions françaises disposent en série d’un couvre-tonneau amovible souple.

Le tout nouveau Gladiator est un véhicule unique pour des aventures en plein air grâce aux multiples combinaisons possibles. Comme sur le Wrangler, le hard-top en trois parties couleur carrosserie peut se retirer, tout comme les portes ou le pare-brise qui peut se rabattre.

La sécurité est un concept primordial dans le développement du tout nouveau Gladiator, qui offre une gamme incomparable d’équipements de sécurité active et passive. On retiendra les phares et feux arrière à LED qui sont de série. Viennent ensuite la caméra de recul ParkView, l’aide au stationnement avant et arrière et le contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec atténuation électronique du roulis. Les systèmes de sécurité comprennent le détecteur d’angles morts et de présence arrière, le détecteur de collision avec freinage autonome ou le régulateur de vitesse adaptatif. Principale nouveauté du Gladiator, une caméra avant est intégrée à la calandre (livrée de série en France). Elle permet de détecter facilement les éventuels obstacles, que ce soit en tout-terrain ou en ville et comprend une fonction d’auto-nettoyage pour garantir que la vision reste optimale, même après avoir affronté des conditions off-road extrêmes.

L’intérieur du Gladiator allie style authentique, confort et polyvalence. Il est également entièrement lavable et est composé de nombreux compartiments de rangement tels que le coffre de rangement verrouillable sous la banquette arrière. L’habitacle du Gladiator comprend un système Uconnect avec écran tactile de 8,4’’ et un tableau de bord avec un écran TFT de 7’’, qui permet au conducteur de configurer les informations affichées de plus de 100 manières différentes pour une utilisation quotidienne plus aisée.

Les autres équipements comprennent un système audio Alpine Premium à 8 haut-parleurs avec un subwoofer arrière, un amplificateur à 12 canaux de 552 W et un haut-parleur sans fil Bluetooth portable. Situé derrière les sièges arrière, le haut-parleur sans fil est rechargé pendant que le Gladiator roule et il est résistant aux intempéries et à la poussière. Il résiste même à l’eau jusqu’à une profondeur de 90 cm pendant 30 minutes. Il peut également être couplé aux haut-parleurs d’un autre Gladiator et est capable de charger d’autres appareils lorsqu’il est connecté à son port USB. Ces fonctionnalités permettent aux clients d’emporter leur musique avec eux lors de n’importe quel voyage, que celui-ci se termine sur la plage ou se poursuive hors des sentiers battus.

Motorisation Diesel moderne aux normes Euro 6D-Final

Développé et construit par FCA EMEA, le V6 Diesel MultiJet de 3 litres équipant le Gladiator en Europe délivre 264 chevaux et 600 Nm de couple. Ce bloc moderne est équipé du système Stop&Start (S&S). Il est associé à une transmission automatique à huit rapports, permettant au véhicule d’optimiser la puissance du moteur quel que soit le terrain grâce à la gestion fluide du passage des rapports. Cet ensemble moteur-boîte répond à la norme Euro 6D-Final.

Le pick-up Jeep® le plus performant jamais conçu

Le Gladiator offre les capacités tout-terrain légendaires de la marque grâce au système 4×4 Selec-Trac, avec une boîte de transfert à deux rapports avec un rapport de démultiplication court de 2,72:1 et des essieux avant et arrière Dana 44 robustes de troisième génération, avec un rapport de pont arrière de 3,73. Avec des angles d’attaque et de fuite exceptionnels et un différentiel arrière à glissement limité, le Gladiator dispose de capacités de franchissement répondant aux critères élevés « Trail-Rated » typiques de la marque Jeep®. Il peut également tracter jusqu’à 2,7 tonnes, ce qui en fait un véhicule très pratique dans certains univers tels que le nautisme ou les sports équestres.

Système Uconnect avec les nouveaux services pour une connectivité accrue

Le Gladiator offre le système Uconnect™ avec un écran de 8,4’’, offrant des fonctions de communication, de divertissement et de navigation. Le Uconnect 8,4’’ NAV offre des fonctionnalités faciles à utiliser, une puissance de traitement de haute qualité, un écran tactile haute résolution et une connectivité Apple CarPlay et Android Auto pour le téléphone mains libres, la navigation et la messagerie vocale. Le nouveau Gladiator est également doté d’une connectivité de pointe, pour répondre aux exigences de plus en plus élevées des clients, grâce aux nouveaux services Uconnect. Ces fonctionnalités, dont la totalité sera disponible prochainement, sont accessibles via divers points de contact, y compris l’application mobile My Uconnect, la smartwatch, le site Web, les boutons sur les plafonniers et la radio. En combinaison avec le système multimédia de 8,4’’, les services Uconnect offrent une connectivité accrue et une gamme de services conçus pour la sécurité et le confort.

Les clients peuvent utiliser l’application My Uconnect pour vérifier le niveau de carburant, ouvrir et fermer les portes, allumer les phares, localiser facilement l’emplacement de stationnement le plus récent du véhicule et bien plus encore. En cas de panne, le conducteur peut être mis en contact immédiat avec un opérateur pour dépêcher l’assistance, ou avec le service client pour tout support nécessaire.

Niveaux de finition

En France, seule la version Overland Launch Edition est commercialisée, avec comme seule option disponible, la peinture métallisée.

Cette version « Launch Edition » regorge d’équipements que les clients attendent sur un Gladiator haut de gamme. Des jantes en alliage de 18’’, un hardtop amovible en trois parties et des élargisseurs d’ailes couleur carrosserie, une protection spécifique de la benne et un couvre-tonneau complètent le caractère esthétique de la voiture.

A l’intérieur, cette version dispose des sièges en cuir noir, du système audio Alpine Premium avec subwoofer et haut-parleur sans fil portable, du système Uconnect de 8,4’’ à écran tactile compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. En ce qui concerne les équipements de sécurité, la caméra orientée vers l’avant, le détecteur d’angles morts et de présence arrière, le détecteur de collision avec freinage autonome ou le régulateur de vitesse adaptatif sont installés en série.

Crédit photo : Jeep©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Jeep