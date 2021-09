Triumph présente aujourd’hui sa nouvelle Speed Triple 1200 RR. Une très belle moto au look résolument vintage, avec sa bulle Café Racer et ses guidons bracelet qui nous rappellent les sportives d’antan, dans une conception contemporaine.

Le voile vient d’être levé sur la nouvelle Triumph Speed Triple 1200 RR. Une moto qui s’est inspirée des autos britanniques qui combinent élégance et performances.

Un style Café Racer

La nouvelle Speed Triple 1200 RR offre un nouveau summum dans le style et le design de l’icône de roadster moderne de Triumph. Avec des lignes pures, très fluides, une position de conduite et une silhouette plus axées sur le sport, le RR apporte un nouveau look engagé et saisissant.

Le nouveau carénage a été sculpté pour incorporer la configuration de phare rond unique RR. Il donne à la moto un look instantanément reconnaissable et un style encore plus désirable. L’attention aux détails est la clé de cette belle machine, et donc toute la zone du cockpit a été maintenue minimaliste et épurée grâce à l’utilisation subtile de câbles et de durites cachés.

Les nouveaux panneaux en fibre de carbone haut de gamme ajoutent un niveau de détail supplémentaire au réservoir, au carénage et au cockpit, et lorsqu’ils sont combinés avec les nouveaux panneaux latéraux en fibre de carbone et le garde-boue avant en fibre de carbone magnifiquement conçu, le RR affiche une conception exquise.

Ce nouveau modèle est disponible en deux coloris : le Red Hopper et Storm Grey qui est une combinaison de couleurs vraiment riche et brillante, ou l’option tout aussi frappante Crystal White et Storm Grey avec des détails dorés de qualité supérieure. Les deux modèles sont livrés, en standard, avec un sabot moteur et un capot de selle codés par couleur, qui sont fournis à côté de la selle passager et sont facilement interchangeables.







Agilité et précision

Équipé d’un châssis léger et compact avec un cadre en aluminium coulé, le nouveau Speed Triple RR a été conçu pour offrir toute l’agilité incroyable et la maniabilité précise d’un 765 Street Triple RS, avec toutes les performances et l’attitude de la dernière génération de Speed. Désormais, la nouvelle RR porte les spécifications à un niveau encore plus élevé avec une nouvelle ergonomie et des équipements plus avancés dérivés de la piste, ce qui en fait la Speed Triple la plus exaltante et la plus sportive de tous les temps.

La nouvelle ergonomie du pilote donne au nouveau RR une conduite totalement engageante, sans compromettre le confort. Les mises à jour incluent de nouveaux guidons, qui sont 135 mm plus bas et 50 mm plus en avant que la Speed Triple 1200 RS, ainsi qu’une nouvelle position de repose-pieds sur mesure. Associé à la hauteur de selle de 83 cm, au réservoir étroit et au profil de selle sculpté, le nouveau RR offre un maximum de confort et de contrôle.

Le côté sportif de la RR est souligné par les équipements haut de gamme de série. Le nouveau Öhlins Smart EC 2.0 réglable électroniquement.

Suspension haut de gamme

La Triumph Speed Triple 1200 RR est équipée d’une suspension avant et arrière réglable semi-active, qui est le système de suspension le plus avancé disponible chez Öhlins. Ce nouveau système a été spécialement conçu pour s’adapter à la géométrie de la RR, afin d’offrir un équilibre optimal entre performances, confort et contrôle. Il est entièrement réglable, même pendant la conduite, via les instruments TFT, et utilise une unité de contrôle de suspension très avancée pour surveiller en permanence l’entrée reçue, y compris le style de conduite, la vitesse et l’accélération pour ajuster automatiquement la compression et l’amortissement du rebond en réponse.

Une boîte fluide

La boîte de vitesses à 6 vitesses superposées est compacte et légère, avec une progression de rapport optimisée pour correspondre avec précision à la courbe de puissance, garantissant des changements de vitesse très fluides. L’embrayage à glissement et d’assistance léger utilise des rampes dans l’embrayage pour le forcer ensemble lorsqu’il est sous charge, ajoutant à la force des ressorts d’embrayage et permettant à plus de puissance d’être transmise du moteur à la boîte de vitesses. L’inverse est également vrai lors d’une rétrogradation agressive, où une quantité contrôlée de patinage de l’embrayage est autorisée pour maximiser le contrôle de la roue arrière.

Comme avec la Speed Triple 1200 RS, la RR est livrée avec un package complet d’aides à la conduite, d’électronique et de fonctions pratiques de pointe conçues non seulement pour rendre la conduite plus facile et plus sûre, mais aussi pour offrir une configuration sur mesure pour différents scénarios de conduite.

Lors du passage à la vitesse supérieure, l’assistance au changement de vitesse Triumph ajuste des facteurs tels que l’allumage, le carburant et l’angle des gaz, pour soulager momentanément la pression sur les vitesses et leur permettre de glisser. C’est un système beaucoup plus sophistiqué qu’un quickshifter traditionnel, qui couperait simplement l’allumage. Lors de la rétrogradation, le système surveille et ajuste à nouveau divers paramètres et contrôle avec précision les bips des gaz, garantissant un changement de vitesse en douceur.

Personnalisable

Comme pour toutes les motos Triumph, la personnalisation est au cœur de la nouvelle RR, avec une gamme de plus de 30 accessoires d’origine, tous développés aux côtés de la moto elle-même pour une intégration parfaite. Ceux-ci ont tous été testés selon les mêmes normes rigoureuses de qualité et de durabilité et bénéficient tous de la garantie de deux ans de kilométrage illimité de Triumph.

La Triumph Speed Triple 1200 RR sera vendue 20 490 euros (prévoir 250 euros de plus pour le coloris rouge) et disponible en concessions à partir de décembre 2021.

GALERIE PHOTOS

FICHE TECHNIQUE TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR

Moteur : 3 cylindres en ligne

Cylindrée : 1 160 cm3

Puissance : 180 cv à 10 750 tr/mn

Couple : 125 Nm à 9 000 tr/mn

Boîte 6 vitesses

Poids : 199 kg à vide

Suspension avant : fourche Öhlins de 43 mm de diamètre avec débattement 120 mm

Suspension arrière : mono amortisseur Öhlins avec débattement de 120 mm

Freins : avant deux disques flottant de 320 étriers radiaux 4 pistons Brembo

Arrière 1 disque 220 mm à 2 pistons Brembo

Hauteur de selle : 83 cm

Réservoir : 15,5 litres

Consommation annoncée : 6,3 litres aux 100 km

Disponibilité : décembre 2021

Tarif : 20 490 euros / 250 euros en + pour le coloris rouge

Crédit photo : Triumph©

