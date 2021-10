Association parfaite entre le chic de la fin des années 1970 et la pensée avant-gardiste de Gucci, cette édition limitée Hot Wheels x Gucci Cadillac Seville rend hommage à la toute première collaboration entre Gucci et General Motors dans les années 1970, lorsque Gucci conçoit la Cadillac Seville 1978.

La plateforme Mattel Creations met en avant des produits qui célèbrent l’étendue de la propriété intellectuelle de Mattel en collaborant avec les artistes, les designers et les influenceurs de la pop culture les plus incontournables. À l’occasion des 100 ans de la maison Gucci, ce partenariat avec Hot Wheels a permis d’atteindre les plus hauts niveaux de conception et de précision dans chaque détail, jusqu’à l’emballage.





Cette édition limitée de la Cadillac Seville 1978 à l’échelle 1:6 présente les mêmes détails authentiques que le véhicule grandeur nature. On retrouve le style italien très reconnaissable de la maison Gucci, notamment avec le double G emblématique que l’on retrouve à plusieurs endroits sur l’automobile : sur le capot, les ailes et sur la capote.

«Cette collaboration aussi spectaculaire qu’inattendue entre Gucci et Hot Wheels renforce le rôle qu’ont les jouets dans la pop-culture, la mode et le design», a déclaré Richard Dickson, président et directeur d’exploitation de Mattel. «Nous sommes ravis de célébrer le 100ème anniversaire de Gucci avec cette approche artistique sur une édition limitée de Hot Wheels, et renforcer ainsi le rôle des jouets dans l’art.»

Prix : 120$

Disponible à partir du 18 octobre sur MattelCreations.com , Gucci.com , et dans plusieurs boutiques Gucci.

Crédit photos : Hot Wheels©-DR

Étiquettes : Cadillac Séville 1978 Hot Wheels