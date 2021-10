La maison Girardo & Co propose aujourd’hui à la vente une voiture qui plaira à tous les fans de voitures vintage, sportives et exceptionnelles : une AC Cobra 289 Sports MKIII de 1968.

L’AC 289 Sports MKIII

S’il fallait convaincre quelqu’un de l’attrait de l’AC Cobra, nous le positionnerions au Goodwood Revival pendant la course RAC TT Celebration et la laisserions regarder le rythme des Cobra 289 en compétition. Elles se tortillent et glissent sur pratiquement tout le tour. Un spectacle hallucinant qui mêle le majestueux au sauvage, une recette impressionnante de force brute et d’habileté adroite.

Alors que l’éleveur de poulets texan devenait vainqueur du Mans, Carroll Shelby a eu le génie d’installer un puissant V8 américain dans le châssis léger et agile de l’AC Ace britannique, ainsi l’une des grandes voitures de sport de tous les temps était née : la Cobra. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette création anglo-américaine a captivé l’imagination de tant de millions de personnes au fil des décennies.

En y réfléchissant, la Cobra a tout ce que vous voulez dans une voiture de sport. Une belle apparence, une puissance imposante, un équilibre et une agilité relativement délicats et un bruit d’échappement ébouriffant et agaçant pour vos voisins. De plus, en raison des bases relativement simples et de la nature à l’épreuve des balles des V8 à petit et gros bloc de Ford, le Cobra était fiable. Il n’est pas étonnant que Shelby ait connu autant de succès avec le Cobra 289 sur les circuits d’Amérique du Nord.

Au-delà des références de la Cobra en tant que voiture de sport physique, elle incarne une plus grande philosophie : celle du rêve américain implacable de Carroll Shelby.

De la myriade de Cobra de route et de course portant les badges AC et Shelby construits entre 1962 et 1967, le magnifique exemple que Girardo propose à la vente est, ironiquement, une Cobra à part. Sa nomenclature officielle est ‘AC 289 Sports MKIII’. Laissez-nous vous expliquer.

Pourquoi un si “petit” moteur ?

Lorsque Shelby a commencé à construire et à vendre une Cobra à gros bloc de sept litres à moteur 427 V8 avec ressorts hélicoïdaux et une nouvelle carrosserie plus large et plus courbée en 1965, AC Cars à Thames Ditton, en Angleterre, était mécontent. Les prix du carburant avaient grimpé en flèche et le gouvernement britannique avait imposé des taxes plus élevées sur les voitures avec des cylindrées plus élevées. De plus, les hauts gradés de la marque en avaient marre de jouer les seconds rôles derrière Shelby dans les enjeux marketing. Dès le départ, Shelby et Ford avaient fait d’AC un simple sous-traitant du projet, alors qu’en réalité, il fabriquait la majeure partie de la voiture.

La décision a donc été prise d’installer le moteur 289 plus petit dans le nouveau châssis à ressorts hélicoïdaux 427, une recette qui s’avérerait beaucoup plus raffinée et utilisable sur les routes relativement sinueuses d’Europe, et de revêtir la voiture de la nouvelle carrosserie audacieuse mais avec des hanches plus étroites à l’ arrière. Dans ce qui était un geste audacieux, AC a ensuite supprimé tous les badges « Shelby », « Cobra » et « Powered by Ford » de la voiture, la renommant simplement « AC 289 Sports MKIII ».

27 unités

Seulement 27 unités de la 289 Sports MKIII ont été vendues avant la fin de la production de « Cobra » à Thames Ditton, en 1967. Les voitures à conduite à droite vendues à la Grande-Bretagne, au nombre de 17, ont été attribuées par le préfixe de numéro de châssis « COB », tandis que les sept voitures avec conduite à gauche désignées pour l’exportation étaient des « COX ».

Son parcours

Cette AC 289 Sports MKIII vendue chez Girardo & Co à conduite à gauche porte le numéro de châssis COX6122, qui était le troisième du dernier exemplaire à conduite à gauche construit à Thames Ditton. Peinte en noir sur un intérieur noir et équipé de roues à rayons chromées, la voiture a été achetée neuve en mai 1968 par Richard W. Kloos de Blue Island, Illinois.

Kloos a conservé la COX6122 dans un état concours standard, conservant la voiture jusqu’en 1973. Cette AC Cobra est passée entre les mains d’un petit nombre d’autres propriétaires basés aux États-Unis au cours des 17 années suivantes, période au cours de laquelle elle a été exposée dans deux des Conventions nationales du Shelby American Automobile Club, à Hershey et à Dearborn. Chez ce dernier, la 289 Sports MKIII a terminé troisième de la classe concours dédiée à la Cobra.

En mai 1990, un certain Michael Fischer a acquis le COX6122 et l’a fait venir en Angleterre. Après un séjour en Europe peu de temps après le début du second millénaire, la voiture est revenue une fois de plus en Angleterre, où elle a été annoncée à la vente avec Duncan Hamilton & Co. Ltd. Après un rafraîchissement mécanique et esthétique, cette cabriolet est apparue dans le livre “The Shelby américain”.

Après un passage dans la collection personnelle d’un éminent concessionnaire britannique, la COX6122 a été acquise par son propriétaire allemand actuel en 2011. La décision a été prise de faire démonter la voiture jusqu’à sa coque en métal nu et de la repeindre de manière experte dans sa teinte d’origine noire. La bande susmentionnée a révélé une ferronnerie d’origine en excellent état, pratiquement sans trous ni défauts. Alors que le rare couvre-caisse d’origine du cockpit d’usine reste avec ce cabriolet, le propriétaire a décidé de remplacer le toit en tissu non d’origine par un nouveau sur mesure.

Parallèlement, une inspection mécanique approfondie a été effectuée, dont les résultats ont révélé une voiture incroyablement saine sous la magnifique surface. Le propriétaire de cette 289 Sports MKIII a apprécié la voiture, participant à un certain nombre de rallyes au cours de la dernière décennie, y compris le «Donau Masters», une tournée de 1 000 km d’Ulm en Allemagne et à Budapest en Hongrie. Il rapporte que cette voiture incroyablement originale est incroyablement fiable et n’a pas manqué de démarrer au cours de ses 10 années de possession, preuve supplémentaire de fiabilité.

La fierté d’AC Cars

Plus récemment, la Cobra COX6122 a fait l’objet d’une révision complète, avec des travaux comprenant le remplacement de tous les fluides et des plaquettes de frein. La voiture a également été inspectée sous tous les angles, y compris le compartiment moteur. C’est un merveilleux modèle d’AC Cobra.

Aujourd’hui, ce 289 Sports MKIII ultra-rare de dernière génération représente la fierté et les prouesses techniques d’AC Cars, mais aussi la vision de Carroll Shelby. L’installation du V8 289 plus petit et plus maniable dans le châssis à ressorts hélicoïdaux a été un coup de génie de la part d’AC, qui a donné naissance sans doute au «Cobra» le plus agréable à utiliser et à conduire. Chaque trajet dans une Cobra est une expérience scintillante qui se grave dans votre mémoire. Et n’est-ce pas exactement ce qu’une grande voiture classique devrait faire ?

Si vous êtes intéressé par ce modèle, le prix vous sera communiqué uniquement sur demande, en vous rendant sur le site Girardo & Co.

Crédit photo : Girardo & Co© - DR

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : AC Cobra