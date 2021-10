“Le véritable Yves Montand” est arrivé en librairie. Un ouvrage garni de 600 pages écrit par Emmanuel Bonini et édité par Pygmalion. Complet et original par son approche, ce livre est aussi un bel hommage à l’artiste, qui aurait fêté ses 100 ans cette année.

Chanteur et acteur, Yves Montand a eu mille vies et a su marquer de son empreinte la vie culturelle française. ·Yves Montand a su mêler à son image d’artiste celle aimée des Français : le chic type grande gueule et séducteur, plein d’idées mais sans être intellectuel.

La vie d’Ivo Livi commence comme une comédie italienne et se termine en Vaudeville sur un lit de réanimation trop petit pour lui, avec des gens en noir qui pleurent à contre-temps et, planqué sous le lit, un vieil orgue invisible jouant du Reggiani, son grand rival, pour tuer le mort une deuxième fois.

Jaloux et exclusif, Montand n’a jamais raté une occasion de se moquer d’autrui. Conscient que les autres ne l’épargnaient pas, il n’a jamais non plus raté une entrée en scène. Les grands défauts appellent les grandes qualités… Si homme n’a jamais pu surmonter ses contradictions, l’ascension d’Ivo Livi n’est spectaculaire que parce qu’elle était programmée par une mère fataliste qui ne l’envisageait pas autrement qu’à l’usine et un père communiste qui le voyait mal parti.

Issu d’une enquête de terrain approfondie comme nulle autre, Le Véritable Yves Montand rend son humanité à un être qui n’en manquait pas dès lors que tous les papillons tournaient autour de sa lumière. En souvenir d’Yves Montand, disparu il y a trente ans, qui aurait eu cent ans en 2021.

Le véritable Yves Montand – Emmanuel Bonini – Parution : dimanche 22 septembre 2021 – Collection : Biographie – Pagination : 600 pages – Prix : 22,90€ – Date de sortie : 22/09/2021

Remarqué par Bernard Pivot dès sa première biographie d’investigation, Emmanuel Bonini a signé de nombreux ouvrages de référence.

