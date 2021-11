Avec le retrait au catalogue de la version 250 cm3, on pensait que la fin du trail léger était entérinée chez Honda. Il n’en n’est rien puisque la marque ailée propose un nouveau modèle en 2021 ; le CRF 300 L, dont le retour est synonyme de plus de puissance. Nous l’avons essayé sur route et dans les chemins, son terrain de jeu préféré.

Le retour au trail léger

Honda revient au petit trail léger avec le CRF 300 L. Une machine fine et légère (142 kg avec les pleins faits) à l’inspiration vintage mais à la conception moderne. Vendu 5 799 euros, ce trail à l’allure d’enduro n’a aucune concurrence chez les fabricants japonais, mais propose un retour au vrai plaisir de la moto, simple, sans fioritures et tout compte fait comme on l’aimait dans les années 80.

Haute mais accessible

Perché sur sa grande roue de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière (une bonne inspiration du tout-terrain), avec une hauteur de selle qui domine à 88 cm du sol, le Honda CRF 300 L pourrait faire peur aux moins d’1m80. Certes il paraît haut mais une fois assis sur la selle, les suspensions à grand débattement de 260 mm s’enfoncent profondément jusqu’à permettre à notre cobaye, stagiaire d’1m65, de tenir sur la moto en touchant du bout des pieds. Une expérience qui nous permet d’affirmer que ce 300 CRF L est accessible à une personne mesurant au moins 1m70 pour être à l’aise.

Une fois en selle, la position est très “Enduro“, hormis le guidon qui se positionne plus bas. Droit et sur l’avant, le corps se positionne naturellement avec les bras fléchis.

Le confort de la selle est moins bon que sur un gros trail, mais il est correct et permet d’envisager de bonnes balades.

Le compteur est de taille moyenne, clair et complet ; heure, jauge à essence, compte-tours, vitesse (plafonné à 170 km/h), Trip A, Trip B, Trip total, consommation moyenne et rapport enclenché. Les commandes tombent assez naturellement sous les doigts et nous avons noté que le bouton des feux de détresse était idéalement placé, à droite du guidon et proche du pouce.

Vitesse maximale : 143 km/h au compteur

Pour rejoindre les chemins de campagne, nous décidons de sortir de notre parking du 17ème arrondissement parisien pour emprunter l’autoroute A13 et sortir à Mantes-la-Jolie. De là, nous rejoindrons les chemins de campagne situés entre Mantes-la-Ville et Dammartin-en-Serve. L’A13, l’occasion de pousser le CRF 300 L à fond pour voir à quelle allure le monocylindre de 27,3 chevaux, soit +2,58 cv de plus que le modèle précédent dans sa livrée 250, peut nous mener. Avec un poids de 96 kg, j’ai pu atteindre, au compteur, la vitesse max de 143 km/h, ce qui doit nous faire un 135 km/h chrono. Pas délirant mais suffisant pour envisager la balade sur petites routes, ce pour quoi est faite cette nouvelle 300.

Le moteur, même s’il mériterait une dizaine de chevaux en plus, permet d’envisager les dépassements sans danger, à condition de tomber un ou deux rapports. La première est courte mais le nouvel étagement des rapports de boîte de vitesse rend la conduite plus agréable.

De par sa vocation, le Honda 300 CRF L est dénué de protection, vous sentirez par conséquent le vent vous fouetter de pleine face lors des passages sur autoroute. Mais encore une fois, il n’est pas destiné au long cours, mais aux chemins de campagne et petites routes rurales.

Taillée pour le off-road

Une fois arrivé dans les chemins yvelinois, le CRF se sent comme un poisson dans l’eau. Sa suspension trop souple sur route et son freinage léger en ville trouvent ici leur sens et leur efficacité. Les imperfections sont parfaitement avalées et le freinage est suffisant pour un usage off-road. Petit bémol : la position debout, dès lors que vous dépassez 1m80, est assez inconfortable sur le long terme en raison d’un guidon qui n’est pas assez relevé. L’idéal serait de changer le cintre pour s’adapter aux grands bras. À noter que l’ABS est déconnectable à l’aide d’une commande située à droite du guidon, sur la roue arrière uniquement.

Mais le chemin est son terrain de prédilection. Légère, agile, souple et suffisamment nerveuse pour s’amuser, la 300 CRF L bénéficie également de ces qualités en ville, où elle se faufile merveilleusement bien, aidée par un rayon de braquage court.

Le son qui sort du pot d’échappement est assez discret, tout en affirmant le caractère “aventurier” de la machine, en pétaradant légèrement. Discret mais pas neutre.

En ville, voir passer le CRF 300 surprend les passants qui ne l’attendent pas dans un cadre urbain, mais il attire la sympathie et la curiosité. Idéal pour se balader dans Paris, ce trail léger l’est aussi pour la campagne et ses chemins. Une excellente “seconde” moto ou principale, dès lors que vous limitez vos déplacements ou que vous ridiez sur les chemins de France. Attention, la moto n’est pas un Cross, mais elle est parfaite pour l’enduro léger.

Un chameau

Côté consommation et c’est tant mieux parce que cela compense la petitesse de son réservoir (7,8 litres), le Honda 300 CRF L est un chameau. Elle n’avale que 3 litres aux 100 km en moyenne, ce qui autorise une autonomie de 200 km avant de taper dans la réserve.

Bilan : retour à l’essentiel

À une époque où la moto se veut bardée d’équipements électroniques, cartographies moteur et autres contrôles de pilotage, cette Honda CRF 300 L est une solution intéressante pour qui roule en ville, sur les chemins de campagne et qui parcourt de petits trajets, à la recherche d’une moto atypique, fiable et de bonne finition. Le tout dans une consommation plus que raisonnable et à un prix de vente contenu de 5 799 euros, avec une garantie constructeur de 5 ans. Ce 300 Honda m’a rappelé les trails d’antan, ceux des années 80, qui incarnaient la liberté avant la vitesse, le plaisir avant l’électronique.

Les +

Le look

La finition

L’agilité

La garantie 5 ans

Bruit bien travaillé

Les –

Les suspensions trop souples

Guidon pas assez relevé (pour les grands)

Caractéristiques techniques HONDA 300 CRF L

Moteur : monocylindre 286 cm3

Puissance : 27,3 chevaux

Couple : 26,6 Nm

Carburation Injection électronique PGM-FI

Démarrage : électrique

Boîte de vitesses : 6 rapports

Transmission : par chaîne

Hauteur de selle : 88 cm

Poids pleins faits : 142 kg

Vitesse max : 143 km/h (compteur)

Réservoir : 7,8 litres

Consommation : 3 litres aux 100 km

Autonomie : 200 km

Suspensions : avant fourche inversée de 43 mm / arrière mono amortisseur avec Prolink (suspension non réglable) – débattement avant/arrière : 260 mm

Roues : jantes alu à rayons / 80/100/21M/C 51 P avant et 120/80/18M/C 62P arrière

Freins : avant simple disque de 256 mm étrier 2 pistons / arrière simple disque de 220 mm avec étrier simple piston

Optiques : à ampoules à l’avant comme à l’arrière

Tarif : 5 799 euros

Crédit photo : Philippe Pillon©

Merci au circuit Monneret de Meudon pour notre essai du Honda 300 CRF L.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

